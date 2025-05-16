AirPods Pro 3下月發布？ WWDC 2025將在香港時間6 月 10 日舉行，本來以軟件更新為主的發布會，近日竟傳出將有硬件推出，下一代 AirPods Pro 3 的傳聞不斷，今次更帶來革命性新功能，有傳可以實現實時翻譯！



根據開發者 Aaron Perris 在 X 上分享，他在 iOS 18 最新更新中發現了一段程式碼描述，由本來功能是指定使用「AirPods Pro 2」才能使用，更改為「AirPods Pro 2 或更新機型」使用。因此，認為這個時間點更新功能描述，是暗示了 AirPods Pro 3快將公布，而最近的發布會就是 WWDC 2025。

根據目前掌握的情報，AirPods Pro 3 將不僅僅是軟體功能而已，更可能會在設計、晶片、健康感測與人工智能等多方面進行升級。

在外觀設計方面，多個供應鏈消息來源指出，AirPods Pro 3 可能會採用比前代更纖薄的機身結構，並且搭配全新設計的充電盒。這個新充電盒據傳會將 LED 狀態燈隱藏於表面之下，只有在需要顯示時才會亮起，視覺上更為簡潔一致。

在硬體方面，AirPods Pro 3 傳將搭載全新一代音訊晶片，不僅能支援更快速的資料處理，更會進一步提升主動降噪效果。為了與 Sony WF-1000XM5 或 Bose QuietComfort Ultra 等競爭對手拉開距離，AirPods Pro 3 勢必需要在抗噪能力上再次突破。新的晶片預計也將帶來更流暢的自適應音訊功能與個人化音場調整，讓用家在各種環境下都能享受量身打造的聆聽體驗。

而最引人注目的，莫過於 AirPods Pro 3 傳聞中加入的健康感測功能。根據知名記者 Mark Gurman 的報導，Apple 正在為 AirPods Pro 3 加入耳道心率感測技術。這不僅能讓用家在運動時即時掌握自己的心跳變化，更可望成為 Apple 健康數據生態系統的重要一環。相較於 Apple Watch 主要透過手腕進行偵測，耳道本身因接近動脈，可望提供更準確且反應更快的心率數值。

除了心率之外，Apple 還被指出正在研究耳道溫度感測。這項技術若能成熟，將為體溫測量提供比 Apple Watch 更準確的替代方案。相較於手腕測得的皮膚溫度，耳道因接近核心體溫，具有更高的準確性與即時性。

另外，AirPods Pro 3 有望搭載「即時語音翻譯」功能。這項技術據傳將與 iPhone 的翻譯Apple整合，讓用家在跨語言對話中，只需佩戴耳機即可聽到即時翻譯結果。想像一下，一位說英文的用家與說廣東話的用家對話時，雙方可分別透過耳機聽到彼此語言的即時轉換，無需中斷對話、查找手機翻譯 App，這將為旅遊、國際商務、教育等場合帶來革命性的體驗。

不過，目前這項功能的細節仍不明確，例如是否需要穩定的網絡連線，是否支援離線模式，以及支援的語言數量等都尚未公布。但可以確定的是，這種結合語音、AI 與即時運算的技術方向，正是Apple 近年大力推動的 Siri 與 Apple Intelligence 發展方向。