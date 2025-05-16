HUAWEI FreeBuds 6搶先實試｜千元享雙單元半開放無損音質｜售價

華為HUAWEI最新無線耳機HUAWEI FreeBuds 6正式登陸香港，以首創「超感知原聲雙單元」技術結合半開放式設計，令用家擁有時尚耳機的聽覺體驗。新耳機不僅支援2.3Mbps無損音頻傳輸，更搭載雙向靜謐通話與抗風噪功能！記者早前就在深圳發布會中搶先試聽此耳機，立刻為大家介紹以及香港售價。



HUAWEI FreeBuds 6 有三款顏色選擇

首創雙單元架構低音高音全面升級

HUAWEI FreeBuds 6最大亮點採用超感知原聲雙單元的半開放式耳機，內置11mm雙磁路低音單元與超高頻微平板高音單元，透過三重分離架構優化聲學表現，解決傳統半開放式耳機低音洩漏與高音不足的缺點。官方實驗室數據顯示，其頻率響應範圍低至14Hz、高達48kHz，配合Bass Turbo 2.0技術，低音澎湃有力，高音透亮清晰，無論是古典樂的細膩層次或流行曲的節奏感，皆能精準還原。此外，耳機支援L2HC 4.0編解碼技術，可傳輸2.3Mbps無損音頻，並提供「古典」與「均衡」兩種音效模式，滿足不同音樂愛好者的需求。

早前記者受邀於深圳實測最新FreeBuds 6耳機以及其他Huawei新品

記者就在現場實試此耳機的音質，首先可以利用手機作耳機不同的調音，然後再收聽幾首不同的歌曲，發現無論高中音的表現都比同級的耳機為之清晰，無論人聲以及層次感都比想像中出色。而低音方面，都比想像中突出，仍可以帶出一定的力量感，對於一對半開放式耳機而言，已經十分不錯。

可以配上不同的飾物，令耳機更為閃閃生輝。

全曲面水滴設計

外觀設計上，FreeBuds 6以全曲面水滴造型為核心，流線型機身搭配星空黑、極光紫、天際白三款配色，兼具科技感與優雅氣息。官方研發團隊根據數萬人耳廓數據優化佩戴結構，縮小耳桿體積12%、減輕單耳重量9%，即使長時間佩戴亦無壓迫感。記者實際體驗中，耳機貼合耳道且穩固性高，就算乘車、辦公、運動等多元場景，搭配IP54防塵防水設計，無懼日常汗水與小雨。

雙向靜謐通話清晰對話

官方指針對通話場景，FreeBuds 6搭載雙向靜謐通話技術，內置多麥克風陣列與AI降噪算法，即使身處95分貝嘈雜環境或8m/s強風中，仍能有效過濾背景噪音，確保通話清晰。記者實測於深圳街頭通話，對方能清晰接收語音，風噪抑制效果顯著。此外，耳機支援「抗背景音洩露」功能，防止周圍人聽到對話內容，保障用家隱私。

HUAWEI FreeBuds 6搶先實試

36小時續航+快充 滿足全天候需求

續航方面，FreeBuds 6耳機盒支援快速充電，充電5分鐘即可播放2.5小時音樂，完整充電後續航長達36小時（沒有開降噪功能）。實際使用中，單次耳機續航約6小時，搭配充電盒可輕鬆應付一週使用。

預購資訊與售價

HUAWEI FreeBuds 6將於5月30日正式開賣，售價為$1,099，擁有極光紫、星空黑、天際白三色選擇。