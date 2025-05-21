Sony REON POCKET PRO．風扇仔以外的隨身消暑工具｜天文台指香港氣溫將續漸上升至31度左右，市民都開始帶同手提風扇出街、隨時降溫；而Sony REON POCKET 這個貼身穿戴式製冷gadget系列（一機製冷／製暖），近日也推出了新款式「REON POCKET PRO」，掛頸設計可收入衣服之內，貼身降溫的金屬板面積足足大了200%，續航力不跌反升，怕熱又不方便通街用「風扇仔」的你，值得留意。



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雙熱感模組 散熱面積大增

REON POCKET PRO最大特色是首次搭載兩個獨立熱感模組（雙熱感模組），一部機內同時有兩組製冷裝置，過去型號在運作一段時間後或會停機片刻，如今有兩組機件交替工作，令涼快感無間斷且更持久。

Sony REON POCKET PRO穿戴式冷感裝置｜降溫面積倍增．15小時電量

REON POCKET PRO最大特色是首次搭載兩個獨立熱感模組，兩組製冷裝置交替運作。

REON POCKET PRO 比起上一代型號，散熱面積增加約兩倍，加上全新開發的散熱風扇，出風量亦為舊型之兩倍，吸熱效能也同樣提高兩倍，涼快感覺一樣「加個Double」。

REON POCKET PRO 比起上一代型號，散熱面積增加約兩倍

續航力大幅提升至15小時

別以為 Sony REON POCKET PRO 加多一組熱感模組，耗電量會大增。結果竟然是相反！REON POCKET PRO在降溫第1級模式下，可以連續開動34小時，是上代型號的兩倍。

Sony REON POCKET PRO 有防水包膠的USB-C充電口。

AI時代｜ REON POCKET 變得更聰明

新一代 SMART COOL 模式（此模式續航力約為15小時）更能夠估計用戶的動態、溫度和濕度以及四周環境的溫度和濕度，自動調節冷度輸出。比如你在巴士站等車就加大輸出，發現到你上巴士有冷氣，它會自動自覺校低輸出，非常方便。而且它更加聰明，會計算到用家只是短時間彎腰而非臥在床上；又會計算到主機正收藏在背包／口袋內，不會錯誤開機／關機。

新一代 SMART COOL 模式更能夠估計用戶的動態、溫度和濕度，自動調節冷度輸出。

商務場合適用 操作更便捷

REON POCKET PRO 採用低調纖巧的貼身設計，運作噪音亦比舊型號減低了50%，就算身處場合不方便使用風扇仔，不怕影響他人。

運作噪音亦比舊型號減低了50%，就算身處場合不方便使用風扇仔，不怕影響他人。

除了使用手機app操作，REON POCKET PRO 還在機身側邊加設實體按鈕，所以就算收起手機一樣可以進行基本操作。

REON POCKET PRO 還在機身側邊加設實體按鈕

舒適穿戴體驗 配件選擇豐富

主機增加了底部傾斜度以配合用家身形，而且新機的頸帶改用了矽膠帶延長頸帶，提升頸帶的靈活性。

新機的頸帶改用了矽膠帶延長頸帶，提升頸帶的靈活性。

另外，舊型號在穿著高頸衣物時有機會被衣服阻礙機身散熱，所以REON POCKET PRO改良設計，頂部可以更換長／短兩款排氣口。

REON POCKET PRO改良設計，頂部可以更換長／短兩款排氣口。

另外購買的REON POCKET TAG方便你收納在衣服口袋，能夠更準確偵測四處溫度變化。（$999）

另外購買的REON POCKET TAG方便你收納在衣服口袋，能夠更準確偵測四處溫度變化。（$999）

REON POCKET PRO售價港幣$1,699（Sony｜28335129）

My Sony會員即日至2025年至6月20日內購買REON POCKET PRO，並於年7月20日前登記保養，可加送My Sony Reward 3,000積分；如果你曾登記REON POCKET系列保養，再額外加送價值$180的 REON POCKET PRO專用機套，它使用了魔術貼帶固定主機、保護性更強。

REON POCKET PRO售價港幣$1,699（Sony｜28335129）

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