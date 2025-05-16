等了3年，Sony WH-1000XM6旗艦級降噪耳罩耳機終於要開售了！新機不僅將1000X系列強大的降噪功能再升級，音質方面今次還找到幾家美國錄音studio合作tune聲。不過大家都知香港的XM5用家真是非常多，有何吸引力令原機主花$3,699升級為XM6？馬上為你分析！



WH-1000XM5 vs WH-1000XM6：6大值得升級理由

如果你已經是WH-1000XM5用家，以下6大升級重點，是你值得考慮入手WH-1000XM6的理由（因為今次試玩會時間緊迫，以下配圖只以美觀為先，更多詳細試玩，比如手機app介面，將在日後的試玩稿中補上）

WH-1000XM5 vs WH-1000XM6：6大值得升級理由

WH-1000XM5 vs WH-1000XM6：6大值得升級理由

1. 帥爆外型不變更可摺合｜Sony 是知道大家都喜歡XM5 外型簡單易襯衫的外觀，所以XM6 的基本外觀並未有大改動，只是聽從用家要求，耳機臂終於重新可以摺合，柔軟寬頭帶與彈性耳墊，融合植鞣皮革，確保零壓力長時間佩戴。配以尺寸更小巧、改用磁扣取消拉鏈的新款收納盒，首輪推出的包括奶白／黑／藍三色。

Sony 是知道大家都喜歡XM5 外型簡單易襯衫的外觀，所以XM6 的基本外觀並未有大改動

聽從用家要求，耳機臂終於重新可以摺合

配以尺寸更小巧、改用磁扣取消拉鏈的新款收納盒，首輪推出的包括奶白／黑／藍三色。

2. 降噪反應快7倍．效能大幅提升｜WH-1000XM6配備新一代HD Noise Cancelling Processor QN3晶片，搭配12組麥克風，速度較前代快 7 倍，降噪精度和效率大幅超越XM5，特別是在複雜或突發噪音環境下表現更穩定，不會輕易「爆咪」。

3. AI 智能自適應更細心｜全新Adaptive NC Optimizer 可偵測到用家的配戴狀態，比如發現到你戴眼鏡、戴帽，並加上環境條件自動調整降噪，提供更個人化的靜謐體驗。支援 Sony Sound Connect App 手動或自動微調。

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4. 音色大提升．3大頂尖錄音室聯合調音｜M6不僅硬體升級，改用30mm 軟邊碳纖維複合驅動單元，還與 Sterling Sound、Battery Studios、Coast Mastering 三大錄音室大師聯合調校，音色細節、質感、層次顯著提升。

iPhone／Android試聽感想｜記者同時以iPhone（AAC）及Android（LDAC）試聽米津玄師的《Plazma》，以及美國老牌樂團Creedence Clearwater Revival的《Fortunate Son》，XM6低頻不只量感增強，更加清澈結實，而且人聲一點也不含糊，細節還原度比XM5好很多。

記者同時以iPhone（AAC）及Android（LDAC）試聽，低頻不只量感增強，更加清澈結實，而且人聲一點也不含糊，細節還原度比XM5好很多。

記者同時以iPhone（AAC）及Android（LDAC）試聽，低頻不只量感增強，更加清澈結實，而且人聲一點也不含糊，細節還原度比XM5好很多。

最後用Sony手機的3.5mm耳機線，配Sony WH-1000XM6試聽AiScReam的〈愛♡スクリ～ム！〉，XM6醬！はい！何が好き？比起藍牙無線、我更喜歡駁～線～聽～

最後用Sony手機的3.5mm耳機線，配Sony WH-1000XM6試聽AiScReam的〈愛♡スクリ～ム！〉

5. 全新AI波束成形麥克風．通話更清晰｜XM6能智慧分離用家聲音與環境噪音，適合需要經常通話或會議的用戶。軟硬體雙重降噪，有效壓制背景雜音，突顯使用者聲音。

耳機表那些金屬黑色的藥丸型細孔，就是全新AI波束成形麥克風。

6. 即將支援新世代LE Audio規格｜XM5再強也是3年前產品了，現時藍牙的格式已大升級，XM6 支援DSEE Extreme 人工智能音質升頻、Auracast一對多分享、遊戲專屬低延遲。10段EQ個人化調整、360 Reality Audio 頭部追蹤等，睇電影一樣震撼。2025年第4季升級後更對應藍牙新世代格式LE Audio。

10段EQ個人化調整、360 Reality Audio 頭部追蹤等，睇電影一樣震撼。

電量最長40小時｜快充3分鐘用1小時

Sony WH-1000XM6藍牙耳機在主動降噪開啟下續航力為 30 小時，關閉可達 40 小時。充電 3 分鐘可用 1 小時，支援邊充邊聽。（如使用指定輸出力的火牛，更可做到3分鐘快充3小時電量）

主動降噪開啟下續航力為 30 小時，關閉可達 40 小時。

Sony WH-1000XM6藍牙耳機

建議零售價：HK$3,699

預售日期：2025年5月16日 至 5月29日

正式推出：2025年5月30日

預購禮遇：送 My Sony Reward 5,000 積分，1000X 用家專屬藍牙喇叭 SRS-XB100（黑/橙/白）

消委會評測藍牙耳機45款

Sony XM5稱冠、CP值敗於$799真無線耳機

消委會藍牙耳機評測2024年版｜Sony XM5 真無線、頭戴式均出色、soundcore Liberty 4 NC 性價比最高｜消委會發表45款不同設計的無線藍牙耳機，主要包括真無線及頭戴款式，包括Ture Wireless 真無線式以及頭戴式（以及數款運動型掛耳式）售價由$599至$5400都有，想知邊款性價比最出色？即睇介紹！

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