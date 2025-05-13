Sony Xperia 1 VII 香港行貨定價$10199起｜Xperia AI提升影相/聽歌/睇片體驗｜傳聞已久的新一代索尼智能手機 Sony Xperia 1 VII 香港行貨定價為：512GB版$10,999/ 256GB版$10199，將於5月13日起接受預訂、5月23正式發表：比 1 VI 略仍微調的外觀設計、紫、綠、黑三款機身顏色，並會以Xpeira AI 的名義，集Sony自家 Alpha 無反相機／Walkman 高清音樂／BRAVIA 屏幕的高性能於一身，馬上來了解它各方面的規格、功能提升。



外觀設計及顯示屏

Xperia 1 VII 設計延續上代風格，保留19.5:9顯示比例，機背用料幾乎一樣，金屬機邊取消了斜cut邊（下面比較圖：紫色1VII/紅色1VI），相機模組有明顯調整，包括補光燈下移至主鏡頭與長焦鏡頭之間，側邊新增一顆感測器，而原本位於模組側邊的圓點麥克風改為修長的長條設計，整體的操作和手感與上代無異。

Xperia 1 VII 設計延續上代風格，保留19.5:9顯示比例，機背用料幾乎一樣。

採用BRAVIA顯示技術｜光天化日下仍然睇得清

顯示方面，新機採用Sony AI驅動的Powered by BRAVIA顯示技術，配備「Sunlight Vision強光增強技術」，結合前後雙光感元件，即使在強光環境下亦可保持清晰顯示，去迪士尼戶外影相拍片，不怕再看不清屏幕。此外，新機峰值亮度高於前代，具備「灰階調整」等進階顯示選項，以Xperia 1 VII觀看本身拍攝的影片／相片，會自動HDR強化光暗位對比，會比抄到電腦翻看更為亮麗。

顯示方面，新機採用Sony AI驅動的Powered by BRAVIA顯示技術

相機系統AI加持｜追蹤本體超好玩

Xperia 1 VII 3支後置鏡頭由上至下分別為：16mm超廣角／24mm廣角／85mm至170mm光學變焦鏡。當中超廣角鏡頭的感光元件，尺寸較6代提升2.1倍，大幅改善弱光環境下的拍攝表現。

Xperia 1 VII 3支後置鏡頭由上至下分別為：16mm超廣角／24mm廣角／85mm至170mm光學變焦鏡。

AI模擬淺景深更加像真｜鏡頭自動修正企邊位唔怕變肥

自拍鏡及超廣角鏡提供鏡頭自動修正功能，平時用前置鏡頭多人合照時，企邊位的人一定會被拉到變型扭曲，Sony Xpeira 1 VII 就可選擇使開動「鏡頭自動修正」功能，用後置超廣角鏡拍風景相時，這功能都一樣有用。

低光環境拍攝時，廣角主鏡頭與超廣角鏡頭會同步啟用，透過雙鏡頭數據結合提升夜拍亮度與畫質。

透過雙鏡頭數據結合提升夜拍亮度與畫質。

此外，微距長焦拍攝功能亦得以保留，幾乎可以貼住小物拍照，特別喜歡它使用手動對焦，比如圖中我拍攝一個5毫子大的兔兔刺繡，手動對焦可以微調至對準那一隻眼，非常好用。

微距長焦拍攝功能亦得以保留，幾乎可以貼住小物拍照

AI模擬淺景深已經是很基本的功能，Sony Xpeira 1 VII就到的後製散景及人面膚色都比上代更自然。

全新AI攝錄功能

Sony更為新機引入全新AI攝錄功能，包括「AI相機工作模式」與「自動取景」功能。「AI相機工作模式」能在錄影時自動將主體固定在畫面中央並抑制晃動，在試玩會Sony員工帶同「家屬」狗狗來跟記者玩，無加任何防震雲台，直接拿著Sony Xpeira 1 VII 拍攝跑動中的狗勾，都一樣無手震。

直接拿著Sony Xpeira 1 VII 拍攝跑動中的狗勾，都一樣無手震。

AI相機抑制晃動效果（影片為直度）

「自動取景」同步追蹤主體｜同步拍直度FAN CAM

「自動取景」則可於在拍照前就鎖定主題，在拍片過程中自動在取景範圍內自動追蹤主體、重新構圖，比如我打橫手機拍片影小朋友跳舞，除會錄影一條完整的廣角橫度影片，更會自動錄製一條對準主角／自動裁切追拍的直度片（也可改為橫度close up），非常之適合平時去演唱會想一邊拍全景、又想追拍「主推」錄fan cam。

音效體驗全面升級

音效方面，首先 Xperia 1 VII 仍是少數內置3.5mm有線耳機插的手機，並在線路板內導入 Sony Walkman「金磚」級數的高品質發聲元件，提供純淨音質（只限有線耳機）。尤其如果預訂Sony Xpeira 1 VII 行貨，可以選擇加$699換購原價$3,199的Sony WH-1000XM5 藍牙耳機，用有線駁Xperia 1 VII 聽盡靚聲。

而藍牙無線方面，今代使用了DSEE Ultimate 技術；而機身雙立體聲揚聲器也經過優化，帶來更具臨場感的立體音效，中低音音壓提升約10%。通過AI強化技術，新機進一步提升高頻細節表現，即使使用藍牙耳機也能享受高音質體驗，並可將串流壓縮音源進行升頻處理，以更高音質播放。

電池與系統支援

Xperia 1 VII 使用USB-C有線及機背無線充電，電池容量將維持在5,000mAh，並提供長達4年作業系統更新與6年安全性更新支援，確保用戶能長期使用最新系統功能。

Xperia 1 VII 使用USB-C有線及機背無線充電，電池容量將維持在5,000mAh

試玩簡評｜AI技術未必最強．但卻非常實用

Sony Xpeira 1 VII 使用Snapdragon 8 Elite 核心晶片，雖然網傳跑分不如Galaxy S25 S，但是就以Xpeira AI 名義，雖然因為地區限定，不少真正的AI技術都無法使用，但以人工智能去整合旗下Alpha相機、BRAVIA顯示器與Walkman數碼隨身聽的多項核心技術，特別是影相拍片方面，記者在短短2小時試玩中都能感受到其改良Sony旗艦手機的操作體驗。

定價方面 512GB版 $10,999/ 256GB版 $10199 全部超過1萬元的確會令人卻步，不過如果在5月13日11時 至 5 月 22 日內預訂，將追加以下優惠：

送抗菌手機套 ($299)／$500超市禮券，另有3揀1優惠：再送$800超市禮券／加$699換購原價$3,199的Sony WH-1000XM5／兩張海洋公園入場券。當中揀耳朵就可以聽盡新機中的Walkman級高清靚聲，相當吸引。

