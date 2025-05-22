Apple 繼 Vision Pro 之後，正醞釀下一件更能融入日常生活的AR穿戴式裝置。根據彭博社爆料，Apple 正積極研發首款智慧眼鏡，預計最快將於 2026 至 2027 年間推出，能否繼 iPhone、Apple Watch、AirPods 之後，成為下一件改變人們日常生活與互動模式的裝置呢？



Apple 智慧眼鏡｜輕便、續航、時尚

Apple 智慧眼鏡目前仍在開發初期，但 Apple 內部已投入大量資源，據了解，Apple 正開發一款全新晶片，專門為智慧眼鏡打造，架構與 Apple Watch SoC 相似，特點是超低耗能與高效能平衡。這款晶片不會追求像 iPhone 一樣的運算能力，而是以輕便、續航與即時感知為目標，打造一種與現實環境緊密結合的體驗。雖然這款產品不會像 Vision Pro 那樣支援完整的擴增實境（AR），但將內建多顆鏡頭、咪高峰與 AI 協同處理單元，可提供拍照、錄影、即時語音翻譯等功能。

這類設計思維與目前市面上 Meta 與 Ray-Ban 、還有Google 新公佈與 Gentle Monster 聯名推出的智慧眼鏡相似，但Apple的產品預期將在硬體與軟體整合上帶來更高水準。傳聞中，Apple 希望導入Visual Intelligence功能，讓用家透過眼鏡掃描實體世界中的物品，立刻獲取相關資訊、比價、甚至導航，打破手機螢幕的限制，把日常搜尋行為推向一種「自然交互」的體驗。

在功能面上，除了拍照錄影與語音指令之外，未來版本甚至可能搭載環境感知技術，讓眼鏡能辨識周遭場景與物品。例如走進超市時，眼鏡能自動偵測貨架上的商品，提供即時比價或食物成分提示；進入異地時，則可根據地點提供文化、歷史或翻譯協助。這樣的應用場景若能成熟實現，將可能徹底改寫日常生活中「問Google」的方式，讓用家從滑手機進化到「看一眼即知答案」。