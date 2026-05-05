網上報稅教學2026｜8個扣稅方法助你節省近$10000、寛限期多1個月｜稅務局今日（4日）已發出277萬份2025/26年度的個別人士報税表，市民必須在6月4日前提交。原來有8個填表貼士可以幫你節省近$10000元稅額！使用網上「税務易」，交表寛限期更可以延長多1個月，即睇貼士！



網上報稅教學2026｜8大慳稅位 扣超過$10000元稅額！

根據稅務局資訊，2025/26年度的個別人士報税表已於2026年5月4日寄出，納税人須於報税表發出日期起的1個月內(即2026年6月4日或以前)妥及交回報税表，遲報稅分分鐘而被罰$10000元！改用網上報稅的方式就可延長1個月交表寛限期，記得盡快填表了。下面有圖表可看到各種個人免稅額，快看看那個合用、不要填漏！👇🏻

MPF／個人進修／慈善捐款項目都可以扣稅

即睇8個慳稅位，扣超過$10000元稅額！

+ 3

至於點樣網上報稅呢？首先最好安裝「智方便」流動應用程式，並開通你的「智方便＋」資格，才能夠在GovHK 香港政府一站通內使用「稅務易」網上報稅。



👇👇要使用「報稅易」，你必須先申請「智方便+」

以下為申請步驟、24個可用「智方便」網上申請公營服務列表👇👇

👍如已持有「智方便+」可跳到下一項👍

+ 16

智方便 3分鐘開戶網上續車牌、報稅24項政府服務

2026網上報稅教學⬇

+ 8

智方便登入稅務易⬇

+ 1

2026/27年度免稅額、扣除額已作出調整（見下表）

但留意我們今次要提交的是2025/26年個人報稅單

．基本及單親免稅額由13.2萬元增至14.5萬元

．已婚人士免稅額由26.4萬元增至29萬元

．子女免稅額及額外子女免稅額由13萬元增加至14萬元

．供養60歲或以上父母或祖父母的免稅額由5萬元增加至5.5萬元

．供養55至59歲的父母或祖父母的免稅額，由2.5萬元增至2.75萬元

．父母或祖父母入住合資格院舍、長者住宿照顧開支的扣除上限由10萬元增加至11萬元