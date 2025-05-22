Huawei華為香港今日（5月22日）舉行「Huawei創新產品發佈會」，一口氣推出多款智能穿戴、平板及耳機產品，包括主打健康監測的Huawei WATCH 5、輕薄時尚的Huawei WATCH FIT 4系列，以及旗艦級生產力工具Huawei MatePad Pro 12.2”平板，全面覆蓋都市人生活的需求。同時大會更邀得香港「劍神」張家朗、前游泳代表方力申及區海淳、楊文蔚及曹星如，分享智能穿戴設備如何提升運動表現與生活。



大會更邀得香港「劍神」張家朗、前游泳代表方力申及區海淳、楊文蔚及曹星如現身助陣

奧運冠軍實測：Huawei WATCH 5成訓練秘密武器

兩屆奧運金牌得主張家朗親臨會場，直言Huawei WATCH 5特別幫到他日常訓練。他特別提到手錶的實時健康數據監測功能，例如心率、血氧飽和度及睡眠質素分析，可以令他精準掌握身體狀態，與教練制定更個人化的訓練方案。同時讚賞鈦金屬錶殼設計輕巧耐用，無論高強度訓練或日常佩戴皆舒適無負擔。

方力申更為Huawei的最新網店任一日店長

同場的前游泳健將方力申則對Huawei穿戴設備的運動模式讚不絕口，他認為超過100種運動模式中，尤其常用游泳模式，不僅能記錄距離與心率，更能透過數據分析檢視訓練成效。示範Huawei WATCH 5的「一鍵微體檢」功能，只需指尖輕觸錶側X-TAP感應器3秒，即可快速獲取11項關鍵健康指標，包括心率變異性（HRV）及情緒壓力指數，完美契合生活節奏急速的都市人需求。

Huawei Watch 5系列

微體檢技術 60秒掌握11項健康指標

Huawei WATCH 5系列的最大亮點在於搭載突破性X-TAP多重感應技術，結合HealthGlance微體檢功能，僅需60秒即可完成包括血氧、血管彈性、呼吸健康等全方位檢測，並透過AI演算法提供健康風險預警。同步登場的Huawei WATCH FIT 4系列則以超薄9.9mm錶身與繽紛配色搶攻年輕市場，新增「水上運動路線追蹤」功能，支援帆船、立槳衝浪等7種水上活動的即時速度與距離監測，滿足極限運動愛好者的進階需求。

Huawei Watch 5 46mm售價：$2999（316L不鏽鋼、黑色、膠錶帶）、$3699（鈦合金、紫色、複合材質錶帶）、$4299（鈦合金、銀色、鈦合金錶帶）

Huawei Watch 5 42mm售價：$2999（316L不鏽鋼、白色、複合材質錶帶）、$3699（904L不鏽鋼、星雲杏色、複合材質錶帶）、$4299（904L不鏽鋼、金色、鈦合金錶帶）

限時優惠：於指定商店購買Huawei Watch 5，可額外獲取FreeBuds 5無線耳機及智能體脂磅

Huawei Watch Fit 4 Pro

Huawei Watch Fit 4 Pro

Huawei Watch Fit 4 Pro售價：$2099（黑、膠錶帶）、$2199（綠、尼龍錶帶）

Huawei Watch Fit 4售價：$999（黑／紫／白、膠錶帶）

限時優惠：於指定商店購買Huawei Watch Fit 4 Pro，可額外獲取FreeBuds SE2無線耳機及智能體脂磅

Huawei MatePad Pro 12.2”（2025）

MatePad Pro 12.2”（2025）平板創作者新利器

針對專業用家與創意族群，Huawei推出旗艦級MatePad Pro 12.2”平板，配備業界首創雙層OLED PaperMatte柔光屏，有效降低反光並模擬紙質觸感，搭配內建GoPaint專業繪圖軟件及第三代Huawei M-Pencil星閃筆，筆觸延遲低至0毫秒，大幅提升繪圖精準度。此外，全新絲烏機身設計以金屬陶瓷複合材質打造，重量僅580g，結合Huawei星躍鍵盤的磁吸懸浮設計，讓移動辦公兼具高效與品味。

Huawei MatePad Pro 12.2” （2025） （12+512GB）將於2025年6月20日發售，售價為$5,699

限時優惠：指定零售商購買Huawei MatePad Pro 12.2"（2025），送 Huawei M-Pencil（第三代）星閃筆