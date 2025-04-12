HUAWEI Pura X上手試玩｜闊折疊巨屏+純血鴻蒙5系統｜值不值得買

HUAWEI Pura X上手試玩｜早前記者因為工作關係，上了深圳HUAWEI總店試玩最新手機「PURA X」，它作為華為首款「闊折疊」手機，HUAWEI Pura X 以突破性的16:10內屏比例、玄武水滴鉸鏈設計，以及完全脫離Android生態的HarmonyOS 5系統，掀起小摺疊手機的形態革命。這部搭載紅楓影像系統的科技精品，究竟能否滿足香港用家對國際app與隱私安全的需求？值不值得買？



全新比例的HUAWEI Pura X小摺機，拎上手手感不錯。

平板級16:10巨幕+玄武鉸鏈黑科技

Pura X最吸睛之處在於其「展開即平板」的屏幕：6.3吋主屏採用罕見的16:10比例（2120×1320），較傳統摺疊屏的瘦長比例更接近平板視野。實測展開後播放Bilibili影片時，畫面佔比提升不少，字幕位置更貼近邊緣，配合120Hz LTPO動態刷新率，睇片流暢度直逼旗艦平板。摺合狀態下，3.5吋1:1方形外屏（980×980）則化身智能介面，可快速預覽訊息、控制音樂，甚至使用AI語音助理「小藝」回覆訊息。

而機身採用玄武水滴鉸鏈與複合超韌疊層結構，成功將摺痕控制在近乎不可見水平，記者反覆開合多次後，屏幕平整度仍十分高。

玄武鉸鏈上手試玩

HUAWEI Pura X 玄武鉸鏈

看起來屏幕都算十分平整

紅楓影像150萬光譜通道還原真實色彩

攝影方面，Pura X搭載紅楓原色鏡頭組，透過150萬種多光譜通道捕捉色彩細節，官方指配合XMAGE影像演算法，實測在逆光場景下，主攝的50MP F1.6 RYYB感光元件能精準還原雲層漸變色，暗部雜訊抑制能力比上代提升40%。三攝組合包括50MP RYYB主鏡、40MP超廣角及3.5倍光學長焦，夜拍模式加入AI星空算法。不過，外屏自拍影片時僅支援1080P畫質，稍遜於主流旗艦。

鏡頭自拍質素不俗

眼動翻頁頗實用

儘管app生態未完善，HarmonyOS 5的AI創新仍令人驚喜。如打開電子書或上網睇漫畫時，AI眼動翻頁透過前置鏡頭追蹤眼球移動，實測低頭角度超過15度即自動翻頁，煲小說全程無需觸屏。

特別的屏幕比例，看電子書、漫畫十分合適

HarmonyOS 5效能飆升，但Android App仍可兼容嗎？

作為鴻蒙設備，Pura X搭載的HarmonyOS 5基於鴻蒙內核開發，徹底移除Android代碼，官方數據顯示系統流暢度提升40%。實測同時開多個應用，多任務切換未見卡頓，方舟引擎的記憶體回收效率確實亮眼。但脫離Android生態的代價顯而易見：無法安裝APK檔案、絕大部份熱門app如WhatsApp與Instagram缺乏原生版本。為解決應用荒，華為內置「出境易」工具，透過虛擬化技術運行部分Android app。實測安裝Google Maps、Gmail等基礎工具尚算流暢，但存在通知延遲與功能殘缺等硬傷，功能上大幅減弱。

特別的屏幕比例，看電子書、漫畫十分合適

看影片時，幾乎可以全屏收睇。

總結

Pura X無疑是創新設計的小摺疊手機，從玄武鉸鏈到紅楓影像都展現華為非常不錯的實力。而且手感上非常好，闊折疊巨屏，睇書及睇片都非常不錯。但對香港用家而言，HarmonyOS 5就像「半成品」——AI功能驚艷，卻要忍受Android app的限制。如果想用作「主機」用，可能大家需要考慮一下。香港水貨大約賣$9600起，有興趣的可以落鋪試玩一下。