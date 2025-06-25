抖音女玩透明手機爆紅　原來是戒玩手機神器？仲要開賣即斷市

近日在抖音（TikTok）與 Instagram 上，一段短短九秒的影片瞬間爆紅，片中一名女子正站在店舖前排隊，低頭滑著一部完全透明、彷彿由玻璃打造的「手機」。影片上傳便引發網民熱議，不僅在 TikTok 突破 5400 萬次瀏覽，在 Instagram 上亦累積超過 650 萬人次觀看。不少網民驚呼：「這是新手機嗎？未來已經來臨了嗎？」



從影像所見，這部所謂的「透明手機」有著與 iPhone 類似的外形，邊角分明、機身平坦，看起來像一塊精緻的玻璃磚，但螢幕上卻看不到任何介面、圖示或內容。有觀眾懷疑這會不會是全新原型機，也有人猜測這是某種 AR 或全息投影技術的展示品，甚至懷疑是否是 Photoshop 或特效合成。不過，在 @askcatgpt 的後續影片中提到原來是一款名為「Methaphone」的產品。

所謂 Methaphone，其實是一塊透明亞加力膠板，完全沒有晶片、螢幕、鏡頭或任何電子元件。從外觀到手感，盡可能模擬 iPhone 的大小與造型，但唯一的功能，就是讓你手握著「類手機」的感覺，卻無法連接任何 App 或網絡。簡而言之，Methaphone 並非電子產品，而是一項幫助解決手機成癮問題的工具。

這個透明手機的概念來自對現代人過度依賴智能手機，許多人即使不需要用手機，也會習慣性地拿出來滑一滑，這種行為已變成一種心理上的依賴或焦慮反應。因此，嘗試製作出一個「戒癮替代品」，讓用家可以透過握著 Methaphone 模擬滑手機的動作，逐步降低對真正手機的需求，進而控制或戒除對手機的依賴。

更令人驚訝的是，這樣一件「0功能」的透明手機，目前售價為 25 美元（約港幣 195 元），卻在開售後短時間內全數售罄。根據 @askcatgpt 的說法，這個計畫原本只是朋友為社會實驗所打造的限量產品，沒想到因為影片在 TikTok 爆紅，連原創團隊都被突如其來的關注嚇到。

不少網友留言表示：「這就是我需要的東西，我總是忍不住拿起手機滑半小時，根本停不下來」、「如果能用它來減少一點對社交媒體的依賴，那我願意試試看」、「買來送我男朋友，希望他看不出來不是 iPhone」。

有趣的是，在後續的影片中，@askcatgpt 坦承，她自己也嘗試了將 Methaphone 帶出門一週，但最後仍忍不住回到真正的手機懷抱。她說：「我以為自己已經可以脫離手機了，但當朋友問我 IG 怎麼沒有更新時，我又忍不住開機上線了。」這段告白正正反映出，很多人早已與手機二為一體，完全不能分離。