連續幾日30℃高溫　開冷氣校最低溫唔係最好　廠商：大風速更慳電

連續幾日30℃高溫 開冷氣慳電方法｜根據天文台預測，香港未來一周最高氣溫約30℃，今日一度錄得32℃高溫。滿頭大汗回到家中，當然想開大冷氣，但又怕一到月底會收到震撼賬單。原來想開冷氣又涼又慳電，最好的辦法並不是校低溫度，冷氣廠商教路，加大風量才是最好的方法。



當剛剛回到家時，在室溫很高的情況下開冷氣，如直接把溫度校到最低，冷氣機的自動模式就會為了盡快把室溫下降到預設溫度，而同時用最大風速、低溫度運作，令製冷機增加負荷，從而大大加劇耗電情況。

冷氣品牌富士通在官網分享，使用冷氣時不必把溫度降到最低，應設定合適的溫度。根據日本工業技術研究院指出，冷氣機每調高1℃，即可慳約6%電。而剛開機時是耗電最大的時候，可以直接把風量調到最大，先令體感溫度下降，再使用自動模式控制風速和溫度，技能達到盡快降溫的效果，又可以更慳電。

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另外，如果只要外出一會兒，應避免反覆開、關冷氣，一直開始冷氣，比起短時間內多次開關更慳電。如擔心冷氣開一整晚會太耗電，可以考慮使用定時功能。根據睡眠習慣，設定冷氣在入睡後 2～3 小時自動關機。通常，在夜晚的前幾個小時是入睡的關鍵時刻，這段時間保持涼爽的環境有助於快速入睡。而後半夜，氣溫通常會稍微降低，加上人體的適應能力，適當關掉冷氣也不會影響睡眠質量，同時也能大大節省電費。