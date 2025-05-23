Bowers & Wilkins Px7 S3 頭戴式無線降噪耳機試用報告｜連英格蘭球星都是它粉絲的英國百年經典音響品牌 Bowers & Wilkins 推出新一代中階頭戴式無線降噪耳機 B&W Px7 S3 沿用Px系列得獎機身設計，但硬件規格又再一次升級，而且新機更輕身貼耳，記者覺得佩戴感比同系列旗艦機B&W Px8更好，即睇試用報告。



Bowers & Wilkins Px7 S3 頭戴式無線降噪耳機，屬於Px系列第四代產品，提升了音質及性能，輕量化且比過去形號有更舒適的佩戴感。HK$3,380比上一代開售價便宜了$200港元，表現就比Px7 S2 更貼近旗艦級機種Px8，抵玩。

Bowers & Wilkins Px7 S3 頭戴式無線降噪耳機試用報告（鍾世傑 攝）

Bowers & Wilkins Px7 S3 頭戴式無線降噪耳機試用報告（鍾世傑 攝）

上代 Bowers & Wilkins Px7 s2e

獲得消委會頭戴式藍牙耳機組別第2高分

消委會藍牙耳機評測2024年版｜在中的頭戴式耳機樣本中，Bowers & Wilkins Px7 s2e （頭戴式第2位／$3380）因為選用塑膠物料，定價比同門頂配金屬物料版Bowers & Wilkins Px8（頭戴式第6位／$5480）便宜，排名同樣是平價版略高，可見性價比超值。

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設計與舒適度

好的設計就不用為改而改，正如 AirPods Pro 不用在換化時改變設計， Px7 S3 在外觀上也沒有明顯的改變，但戴上頭之後就即時感受到不同，首先是全新的頭帶設計和改良的耳機支架臂，使耳機能更好地緊貼頭型，卻沒有過度緊繃。因為耳機實際上是做細了一點，而且更加纖薄貼耳。記憶綿耳墊表面的皮料依然親膚通爽，這耳墊更增加了鎖扣數量，提升了密封性和降噪能力。

Bowers & Wilkins Px7 S3 頭戴式無線降噪耳機試用報告（鍾世傑 攝）

音質表現

Px7 S3 轉用了重新設計的新一代40mm生物纖維動圈單元，加強了線圈密度以及磁通量，單元前障板改用較大的開孔，高頻表現和人聲都有大幅提升。記者覺得新一代Px7 S3的音色更偏向直接且貼耳，聽來有幾份於IEM入耳式。

Px7 S3 整體調音走向中性自然，解析力出色，適合聽低音強勁、節奏明快的流行曲。（鍾世傑 攝）

整體調音走向中性自然，解析力出色，適合聽低音強勁、節奏明快的流行曲。Px7 S3還支援高通Qualcomm最新「aptX Adaptive 24bit/96kHz」及「aptX Lossless」技術，藍牙傳送後的音樂依然清晰細緻，整體表現淡定穩重，雖無驚豔之處但也對得住3千幾蚊身價。

支援高通Qualcomm最新「aptX Adaptive 24bit/96kHz」及「aptX Lossless」技術（鍾世傑 攝）

降噪效果與技術特點

歐美廠在ANC降噪表現方面，已經拉近了與日本品牌的距離，Px7 S3左／右耳配備達8個收音咪，大幅提升通話及降噪質素。實際使用覺得表現算ok，加上新設計頭帶夠貼耳，在街頭試用，感覺上大概阻隔了7成環境噪音。

Px7 S3左／右耳配備達8個收音咪，大幅提升通話及降噪質素。（鍾世傑 攝）

如果你的Android手機支援藍牙LE Audio技術，除了能更清澈更省電地使用 Px7 S3 ，更能使用Auracast廣播功能。電池續航力可達30小時，並支援快速充電，15分鐘的充電即可提供額外7小時的播放時間。

如果你的Android手機支援藍牙LE Audio技術，就能更清澈更省電地使用 Px7 S3

App支援

Bowers & Wilkins Px7 S3支援專屬「Music | Bowers & Wilkins」App，用戶可透過App開啟或關閉ANC主動降噪功能、調整EQ設定、啟用佩戴感應器，以及使用專屬Podcast節目播放功能。App內新增了5-band EQ音效調整，讓用戶可以根據個人喜好微調音色。

Px7 S3支援專屬「Music | Bowers & Wilkins」App

實用性與配件

耳機的實體按鍵經過巧妙的重新設計，按壓時不會產生噠噠聲干擾。新款便攜收納盒更小巧，更容易放入包中，提升了產品的便攜性。

耳機的實體按鍵經過巧妙的重新設計，按壓時不會產生噠噠聲干擾。

新款便攜收納盒更小巧，更容易放入包中，提升了產品的便攜性。（鍾世傑 攝）

價格定位與比較

Bowers & Wilkins Px7 S3 目前售價為HK$3,380，而品牌旗艦型號Px8已降價至HK$3,599（原價HK$5,480），兩者售價相差不遠。這使得消費者面臨一個選擇：是追求Px7 S3的極致舒適度，還是選擇Px8的更高音質表現。查詢：Bowers & Wilkins（2869 9916）