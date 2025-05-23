小米15S Pro首發評測　玄戒O1晶片加持　性能影像旗艦級新高度

時間撥回2010年4月，小米公司正式成立。那時的你，會不會相信這家初創企業，有朝一日能成為國內市值第四的網路公司？



2010年8月，MIUI首個版本發布，你是否能預見，它會成為全球唯一實現「人車家全生態」閉環的系統雛形？

2013年，小米拍了一部講夢想的賽車微電影《100個夢想的贊助商》，你又是否能想象，十年後，它能在紐北打造出時尚最速四門車？

2017年，小米第一顆自研SOC——澎湃S1問世，那時的你，會不會相信它能最終走到今天，造出國內首款比肩蘋果A系列的3nm晶片？

小米 15S Pro（中關村在線提供）

感謝情懷滿滿，細節見真章小米15S Pro，情懷不打烊，精緻設計...小米15S Pro，情懷不打烊，精緻設計...經典與定製並存，酷炫又走心情懷滿分，細節見真章掛繩徽章加一星，心意滿滿好評如潮

「永遠相信美好的事情即將發生」——這是小米一路走來的支撐。但比起夢想，更讓人敬佩的是，小米一直在把這些美好的事情，變成現實。如今，小米15S Pro站在這條技術進化路徑的又一個關鍵節點。它不僅代表了一款旗艦手機的誕生，更是「玄戒O1」系統級晶片首次深度融合整機架構的成果。

那麼，小米15S Pro到底帶來了哪些改變？玄戒O1又是否真正兑現了「軟硬協同」的全部價值？接下來，讓我們從外觀、性能、影像、系統、能效等多個維度，全面解析這台旗艦之作。

小米 15S Pro規格（中關村在線提供）

1、紀念款設計：致敬十五年米粉情懷的精緻工業美學

既然手機的名稱是小米15S Pro，那麼大家也能猜出新機的外觀和小米15 Pro基本一樣。不過這次小米15S Pro在外觀細節和包裝上依舊做出了一些差異化。小米 15S Pro 在傳承經典外觀的同時，憑藉專屬禮盒與獨特細節設計，既滿足了用戶對高品質外觀的追求，又承載了小米 15 周年的特殊意義，為米粉帶來別具一格的驚喜。

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在包裝盒上，小米15S Pro採用了長盒子的設計，裏面有不少額外的贈品。

包裝盒內部除了專門的手機殼之外，還有一條紅色的掛繩，以及一枚小米15周年的硅膠徽章。

並且這次的充電線以及數據線做了專門的定製，顏色是質感高級的銀色。

機身上的高奢燙金 LOGO，為深沉內斂的龍鱗纖維版增添了一抹活力，在光線照射下閃耀奪目，既凸顯精緻感，又展現出小米 15 周年的獨特紀念意義。

側邊閃光燈位置設有專屬定製絲印，「XRING」 自研晶片標識由 0.23mm 鑽石刀 CNC 精雕而成，銘牌經噴砂工藝打造出啞光質感，並通過陽極氧化工藝染色，與中框設計語言統一。

電源鍵同樣經過精心設計，通過CNC雕琢開槽，一條金色 「小腰線」 與燙金 LOGO 相呼應。

相機DECO採用一體式陶瓷設計，相比上一代的玻璃材質更加耐用，不易留下細小劃痕。

火山口造型的鏡頭模組與機身順滑過渡，採用四微曲面設計，與後蓋的銜接處自然凸起，弱化了鏡頭模組的凸起感，在握持手機時手指觸控到這一部分也不會覺得硌手，從視覺上看也讓整個手機背部更加協調、精緻。

小米15S Pro的上邊框依舊是無開孔的好設計，揚聲器集成到聽筒，降噪麥克風，紅外傳感器以及降噪口集成到了相機DECO中。

來到正面，小米15S Pro搭載了四等深微曲屏2K屏幕，屏幕覆蓋了小米龍晶玻璃 2.0，支援 1-120Hz LTPO 可變刷新率，能夠根據用戶的操作自動調整刷新率，在保證流暢度的同時節省電量；還擁有 3200nit 峰值亮度。

值得一提的是，15S Pro 還新增了 LTM 192 分區亮度調節，並且出廠自帶 AR超低反貼膜，將光線反射率從 4.87% 降低至 1.34%，即便強光直射，也可清晰顯示屏幕內容。也額外提醒大家，手機到手以後千萬別撕膜。

從整體到細節，小米 15S Pro 在傳承經典外觀的同時，憑藉專屬禮盒與獨特細節設計，既滿足了用戶對高品質外觀的追求，又承載了小米 15 周年的特殊意義。

2、玄戒O1登場：性能與能效雙線突破的自研旗艦SoC

玄戒O1（中關村在線提供）

作為小米首款搭載自主設計旗艦晶片玄戒O1的手機，小米15S Pro在性能方面的表現可以用四個字概括：出乎意料。

在沒拿到手機之前，網路上大家對玄戒的晶片的期望並不高。5nm製程就可以，性能打平驍龍8Gen2就可以。有這樣的想法並不奇怪，畢竟大家深知設計旗艦晶片的有多難，並不僅僅是靠着砸錢就可以做出來的，這個行業九死一生。

二次啟航的小米晶片業務，充分吸取了澎湃 S1的經驗教訓，滿懷敬畏之心，重新投入底層核心技術賽道，終於做出了玄戒O1，接下來就為大家帶來玄戒O1的實測。

玄戒O1技術規格（中關村在線提供）

玄戒O1採用了第二代3nm製程工藝，這一工藝的選擇目前是國內第一家，蘋果A18 Pro、高通驍龍8至尊版與聯發科天璣9400都採用了相同的製程。相比4nm製程和5nm，3nm可帶來更多的性能提升、更高的集成度與更少的功耗。當然，設計製造難度以及成本會直線上升。

在如此先進的工藝基礎之上，小米做到了什麼程度呢？僅在10.6mm × 10.8mm的微型面積內，就塞入了高達190億顆晶體管。

核心架構方面，玄戒O1配置了一套創新性的10核心4叢集CPU系統，由2顆主頻高達3.9GHz的X925超大核，配上4顆標準頻率A725性能核心、2顆低頻版A725能效核心以及2顆A520超級能效核心。這一架構的最大亮點在於其「兼容並包」的能力：既有媲美桌面級處理器的短時性能爆發力，又擁有優秀的日常運行能效表現。

Benchmark跑分（中關村在線提供）

筆者使用小米15S Pro進行了多次GeekBench 6測試，玄戒O1單核跑分最高達到2982，多核成績則高達9251，位居安卓陣營前列。

安兔兔跑分（中關村在線提供）

而在綜合性能測試平台安兔兔中，小米15S Pro跑分達到了2569069分，SoC性能排行中躋身旗艦之列。

各項跑分不俗（中關村在線提供）

圖形性能方面，玄戒O1配備了最新一代G925架構的16核心GPU，圖形計算能力堪稱頂級。在GFXBench Aztec 1440p場景中，玄戒O1拿下105幀的高分。

3DMark WlidLife Extreme測試（中關村在線提供）

在3DMark WlidLife Extreme測試中也取得6051分的亮眼成績，足以應對4K視頻渲染、AR/VR交互、3A手遊等高負載場景。從實測表現來看，其圖形性能已經非常接近蘋，果A18 Pro。

值得一提的是，小米還特別在驅動層面與自家HyperOS系統深度集成，進一步提升圖形渲染的效率與幀率穩定性，讓玄戒O1不僅擁有理論性能優勢，更能在實際使用中體現出紮實體驗。

ISP能力，始終是衡量一顆SoC是否具備旗艦資質的關鍵標準之一。在這一點上，玄戒O1通過全新設計的「三段式圖像信號處理管線」，SP系統內部不僅集成了高速三段處理流，還包含了自動對焦（AF）、自動曝光（AE）與自動白平衡（AWB）的獨立3A加速單元，使相關響應速度最高提升可達100%。

小米15S Pro（中關村在線提供）

更重要的是，玄戒O1還新增了兩個關鍵的圖像增強模塊：一個是支援即時多幀HDR視頻融合的硬件單元，能顯著提升動態範圍、減少鬼影現象；另一個則是基於CNN神經網絡的AI智能降噪單元，支援RAW域逐幀降噪處理，最高可提升信噪比達13dB。

在AI能力方面，玄戒O1內部集成了一組6核心的NPU集群，並針對小米自研的端側AI模型進行了底層架構適配。相比常規的通用型NPU，玄戒O1的AI集群具備多任務並行計算能力，支援在拍照時同時進行畫面預覽與圖像增強處理，真正實現「所見即所得」的拍攝體驗。

AI協助拍攝（中關村在線提供）

同時，在小米最新一代端側大模型的加持下，玄戒O1的NPU能效顯著提升，在保證算法運行速度的同時，保持了極低的能耗水平。這種從軟硬協同層面打造的AI能力，已不再是「跑模型」的被動計算，而是直接賦能使用體驗的即時智慧引擎。未來，小米有望將包括語音交互、智能推薦、AI拍照、甚至本地大模型運行等任務全面遷移至NPU處理，進一步鞏固其在AI移動終端方向上的技術壁壘。

值得強調的是，玄戒O1並未在強性能的同時忽視能效表現。事實上，小米在晶片定義階段便引入「全局低功耗」理念，從架構設計、晶片調度、模塊級功耗控制到標準單元電路定製等多個維度，深入優化每一項電能使用路徑。CPU中設置了專門的能效核以適應低負載任務，同時晶片內部模塊分成四級，根據實際需求逐級喚醒、按需供電。

下面為大家帶來玄戒O1的實際表現。

3、實測為證：遊戲、續航與散熱皆屬旗艦水準

從技術層面來看，玄戒O1無疑已經具備行業第一梯隊SoC的綜合實力。散熱方面，Xiaomi 15S Pro 搭載了小米第三代翼型環形冷泵散熱系統 —— 翼型環形冷泵 Pro，其核心升級冷泵內部的氣液循環結構，從傳統的絲網結構 (Mesh) 升級為仿生葉脈的印刷毛細結構，大幅提升了迴流速度以提高導熱效率，且散熱面積達 4053mm²。那麼實際使用表現如何呢？

在遊戲方面，筆者選擇了《和平精英》、《王者榮耀》以及《原神》三款主流遊戲進行測試，下面看測試結果。

《王者榮耀》的所有畫質全部拉滿，抗鋸齒打開，幀率設置為120幀，一局21分鐘的排位，小米15S Pro可以做到滿幀120幀的流暢表現，穩幀指數只有0.1，功耗僅有3.276W，機身背面最高温度為37.1℃。

為了使《和平精英》的測試壓力更大，筆者選擇了流暢畫質+120幀的模式，一局28分的測試，平均幀數達到了119.5幀，穩幀指數為0.6，平均功耗為3.4W，最高温度為40.5攝氏度。

《原神》的畫質全部設置到最高，實際的畫面分別率可以達到864p。須彌連續跑圖30分鐘，遇怪打怪，上圖幀率有波動的地方大部分是因為不小心誤觸了其他界面，小米15S Pro整體的幀率為59.8幀，穩幀指數為0.7，平均功耗為4.036W，機身背面最高温度為44.1℃。

在續航方面，小米15S Pro 搭載6100mAh金沙江電池，能量密度達到了850Wh/L；同時，該機還配備小米澎湃G1電池健康管理晶片和小米澎湃 P3 充電晶片，有線充電功率為90W，無線充電功率為50W。

五小時重度續航測試（中關村在線提供）

為了驗證它的實際續航表現，筆者進行了五小時的重度續航測試。在屏幕亮度與音量統一設置為50%、連接Wi-Fi關閉5G和藍牙的環境下，模擬日常生活使用場景。最終的剩餘電量還有68%。

30分鐘快充測試（中關村在線提供）

小米15S Pro的90W快充，30分鐘內可以將電量充到73%，僅需50分鐘即可將電量從0充至100%。

整體來講，小米15S Pro在遊戲、續航以及發熱方面的表現可以躋身旗艦機第一梯隊，主流的遊戲表現非常穩定，機身温度在26℃的室內表現優異，機身整體散熱也十分均允。不過，筆者也希望小米可以在後續的更新中加入遊戲插幀這類實用的遊戲功能，畢竟可以從玄戒O1的底層深度優化。期待玄戒的後續表現。

4、影像：依舊是小米的高水準

拿到小米15S Pro之後，筆者最擔心的就是影像的調教，因為除了CPU和GPU之外，連ISP也是小米自研。

小米在ISP上的改進發展（中關村在線提供）

不過小米在ISP宣傳方面，極其低調。這並不是小米第一次做。6年時間的迭代，這一次小米玄戒O1搭載的是小米第四代ISP。

這一代ISP並不是行業常見的兩段式流水架構，而是採用三段式設計，便於更多影像算法的 Raw 域遷移，對 Raw 域原始數據進於算法處理，帶來高速高畫質的影像體驗。由於技術的複雜性和專業性，這裏就不展開為大家講了。我們會在後續的專項評測中為大家帶來更為細緻的解析。

小米15S Pro（中關村在線提供）

在硬件方面，小米15S Pro搭載徠卡Summilux全焦段大光圈5000萬像素傳感：主攝為光影獵人900，超廣角為JN1，5x長焦鏡頭為IMX858。下面為大家帶來樣張實測以及和小米14 Ultra樣張對比。

小米15S Pro拍攝效果（中關村在線提供）

23mm焦段主攝拍攝的這張照片，當時太陽光從鏡頭側面斜射過來，形成了側逆光，光照條件並不算好，但是小米的成片素質依舊很高，建築的輪廓、飛檐等細節清晰，天空的藍色、建築的古色古香以及綠樹的顏色都比較自然。

47mm是構圖的黃金焦段，建築的紋理，如古建築的彩繪、磚瓦結構 ，以及天空雲朵的細節都得到較好呈現，前兩張古建築圖片色彩鮮豔且真實，紅柱、綠瓦、藍色彩繪還原到位，藍天與白雲的色彩也自然舒適，沒有偏色問題，畫面整體曝光準確。

即使是240mm，甚至是480mm，小米15S Pro的長焦成像效果依舊是出類拔萃的優秀，下面和小米14 Ultra做一個對比。

可以看到，小米15S Pro在長焦方面的成像會有更多的細節，這一點我是非常意外的。

小米15S Pro拍攝效果（中關村在線提供）

主體招牌明亮清晰，色彩還原準確，紅、白、黑三色鮮明，背景雖暗但沒有出現明顯噪點，畫面純淨度高。

小米15S Pro拍攝效果（中關村在線提供）

明暗對比處理得當，暗部不過於漆黑，保留了微弱環境細節，亮部的建築內部光線沒有嚴重過曝，展現出較好的寬容度 ，畫面整體氛圍感強。

小米15S Pro拍攝效果（中關村在線提供）

招牌上的文字清晰鋭利 ，招牌上密密麻麻的燈珠明暗全部還原了出來，噪點控制較好，背景建築細節也有一定呈現。

小米15S Pro拍攝效果（中關村在線提供）

人像方面，上圖的長焦人像畫面整體清晰度高，人物臉部細節還原到位，連腮紅這類細微的妝容都可以很好的呈現。人物的服裝紋理，像新娘婚紗的褶皺、新郎西裝的面料質感都清晰可辨，細節豐富。陽光灑在人物身上形成自然的明暗過渡，增強了立體感，同時在紅牆上形成斑駁樹影，加上徠卡的色調，氛圍相當棒。

小米15S Pro拍攝效果（中關村在線提供）

這張長焦鏡頭，人物的古裝服飾色彩鮮豔、刺繡精美，髮髻上的花朵裝飾醒目，在畫面中十分突出，背景虛化處理的很好，光線柔和自然，在身上形成自然明暗過渡，立體感非常突出。

整體來看，小米15S Pro藉助玄戒O1自研SoC中的第四代ISP，在影像調校上實現了令人驚喜的突破。三段式ISP架構為Raw域算法處理提供了更強的能力，結合徠卡Summilux光學系統與多顆高規格鏡頭，呈現出色彩真實、細節豐富的成片效果。無論是逆光場景、超遠長焦，還是複雜光影下的人像拍攝，15S Pro都展現出了驚人的高水準，依舊是行業旗艦水平。

5、結語：十年芯路，重新出發定義「米」之本色

小米15S Pro的表現大家還滿意嗎？從屏幕素質到影像能力，從性能釋放到系統調校，小米15S Pro在各項配置上都無愧旗艦定位。

小米15S Pro（中關村在線提供）

從澎湃S1的高開低走，到「玄戒O1」的正式登場，小米完成了一次技術理想與現實路徑的重構。玄戒O1不再是單點式功能補強，而是小米系統級晶片戰略的首個階段性成果——它深度嵌入小米15S Pro，與整機在調度能力、影像體驗、能效管理等多個核心維度展開全方位協同，真正釋放出軟硬件垂直整合的價值。

這也展示了小米晶片戰略的深層邏輯：不再盲目追求「全能SoC」的表面繁榮，而是圍繞核心用戶體驗場景，逐步搭建起底層能力的完整閉環。玄戒O1只是起點，其背後是旗艦晶片、整機協同、AI大模型以及系統級調優的合力——而這些，正是小米「人車家」智能生態閉環的技術根基。

小米15S Pro與玄戒O1的組合，所展現的，不僅是一顆晶片「做了什麼」，更是一個系統「還能做什麼」的未來想象力。十年磨芯，二次啟航，小米沒有走最容易的那條路，卻堅定走在最正確的方向上。這一代旗艦，是產品力的躍升，更是技術價值觀的再出發。

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