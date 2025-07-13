演唱會雷射殺手機鏡頭！睇完演唱會iPhone鏡頭報銷？小心3樣危害

演唱會雷射殺手機鏡頭｜最近不少演唱會如火如荼，打開Threads都看到不少網民分享睇演唱會的喜悅，但就有位網民分享，演唱會期間用 iPhone 拍攝後，竟發現鏡頭出現異常紫色斑點，Apple 官方維修人員解釋原因。



網民看完林峯演唱會後翌日，自拍時發現照片中出現很多異常的紫色斑點，而且以前未有發覺，因此去 Apple Store 進行維修。維修人員檢查後即時問到，最新是否去睇過演唱會，並解釋演唱會舞台效果使用的 Laser，如直接照到鏡頭有機會破壞感光元件，才會出現鏡頭拍攝有異常顏色的問題。

由於激光與一般的光線不同，具有極高的指向性，如果以較大的入射角（即接近 90°）直接照射到手機鏡頭內的感光元件表面，會直接燒毀上面的受光面，做成不可逆的損害，要令受激光損害的手機鏡頭回復正常，目前就只有更換感光元件。

除此之外，還有三個有機會令手機鏡頭損壞的元兇：

手機鏡頭的鏡組有如一組放大鏡，如果將其對準太陽拍攝，太陽光的能量會聚焦於感光元件表面，慢慢地熔化、燒毀感光元件的受光面，做成與激光類似的不可逆損害。

早年 Apple 竟已經確認類似的電單車手機架會對鏡頭做成傷害（網上圖片）

另外，現在的高階智能手機，不少都具備有光學防手震（OIS）功能，其實就是用一個迷你摩打移動感光元件，以抵消手部在拍攝時的抖動，但由於此減震架構為物理機械式，如果受到持續不斷的震動，摩打有可能會受損，令 OIS 功能失效，甚至會形成奇怪的影像抖動。因此，如長期放在電單車的支架上，也有機會令手機的防手震零件損壞。

目前有很多手機都已經取得不同等級的防水防塵認證，但其實這樣的防水不少都是靠會隨時日消失的塗層保護，久而久之就會有液體入侵機內的危險，水珠會凝結在鏡頭玻璃之內，極難以清理。因此，不建議把手機帶到濕氣高的地方，如淋浴時使用，有機會令鏡頭出現水氣。

水珠會凝結在鏡頭玻璃之內，極難以清理。（網上圖片）

資料來源：Threads