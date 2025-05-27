HomePad 係 iPad + HomePod 混合體？根據彭博科技記者 Mark Gurman 的爆料，網傳已久的「HomePad」：Apple最新智能家庭中樞設備，有望在今年底推出，馬上看看這款HomePod＋iPad的二合一產品的相關傳聞：



Mark Gurman 形容它是 Apple「2025 年最具代表性的新產品」，其定位猶如一部迷你但更便宜的 iPad，除了基本的家庭控制功能外，還能進行 FaceTime 通話、語音操作與連接 Apple 的生態系統。過去市場普遍猜測它可能是一款搭載螢幕的 HomePod，甚至被稱為「HomePod with display」，類似 Amazon 的 Echo Show 或 Google Nest Hub。

這部HomePad很符合近年Apple喜歡用舊機零件「縫合」成新產品的習慣；根據報導，這款裝置將配備一塊 6 吋或 7 吋的螢幕，處理器可能為最新的 A18 晶片，支援 Apple Intelligence，在語音辨識、影像處理以及與其他 Apple 裝置的互動能力上，都會有顯著提升。用家可選擇將該裝置放置於桌面中使用，或直接掛在牆面上作為室內中控。

在功能方面，市場普遍期待這款裝置能整合多種家庭應用，包括燈光控制、溫濕度調節、保全監控、門鈴影像串流、甚至是小孩作息追蹤等。透過 Siri 的語音指令與 HomeKit 配件整合，用家可在日常生活中實現更多自動化場景設定。若其搭載高解析鏡頭與咪高鋒，也可能成為 Apple 版本的家庭Facetime，甚至是遠距照顧長者的工具。

Gurman 預測這款智慧家庭中樞設備最快有望在 2025 年底問世，雖然實際時間點仍「尚未定案」，並可能延至 2026 年初。另一方面，知名分析師郭明錤也在今年三月表示，Apple 供應鏈預計在 WWDC 2025 後才會啟動量產，意味著這款裝置的上市可能還有一段等待期。

雖然 Apple 官方從未對外證實這款產品的存在，種種跡象卻顯示其已悄悄進入後期開發階段。根據先前爆料，Apple 已於加州 Santa Clara 的神秘設施內，進行針對家庭場景應用的使用者行為測試。據稱該計畫的內部代號為「Atlas」，由 Apple 硬體工程部門的 Product Systems Quality 團隊負責，這也顯示 Apple 對該產品的品質與實用性測試極為重視。