小米手機優惠｜15 Ultra減5百、小米平板6減1千、MIX Flip減$1900｜繼補貼買「米家」家電後，小米將在5月28日至6月30日期間推出「小米補貼買手機/平板電腦」優惠，記者睇過最平的款式：摺屏手機MIX Flip 減達 $1,900 港元！小米平板Pad 6減＄1,000；最新款的小米15系列手機也減$500，馬上為你整合3大最抵機款。



小米補貼買手機／平板電腦重點

由2024年5月28日至6月30日，凡購買Xiaomi系列手機，包括最新的Xiaomi 15系列，全部減$500，部分型號更有額外折扣。其中摺屏機Xiaomi MIX Flip（12GB + 512GB）更是減幅之冠，由HK$7,699減到HK$5,799。平板方面，Xiaomi Pad 6減幅高達$1,000，性價比極高。小米智能家電也延續補貼至6月20日，全場家電補貼15%，最高48%，覆蓋300多款產品。

三大最抵機款推介

以下3款產品是今次減價幅度最大、最值得入手之選：

Xiaomi MIX Flip — 最高減價冠軍

原價：HK$7,699／補貼後特價：HK$5,799／減幅：HK$1,900（24%）

首部小米摺疊屏手機MIX Flip今次減幅最大，足足平了$1,900，是全場之冠。MIX Flip主打時尚摺疊設計，配備旗艦級高效能處理器和頂級攝影鏡頭，喜歡新潮科技、又追求高效能的用家絕對不能錯過。

Xiaomi MIX Flip — 最高減價冠軍

Xiaomi Pad 6 — 平板最抵選擇

原價：HK$2,999／補貼價：HK$1,999／減幅：HK$1,000（33%）

Xiaomi Pad 6今次大減$1,000，是減幅最大的平板電腦，它配置Snapdragon 870處理器、2.8K高解像度屏幕及長效電池，娛樂、學習、辦公都夠用。$1,999入手CP值真是無人能敵。

Xiaomi Pad 6 — 平板最抵選擇

Xiaomi 14T Series — 入門旗艦首選

原價：HK$3,299起／補貼價：HK$2,799起／減幅：HK$500（15%）

今次補貼其實包括最新15代系列，同樣照價減$500；不過計數後發現最抵買是上代旗艦入門型號Xiaomi 14T系列，今次減$500後僅需$2,799起，即可享受旗艦級拍攝、流暢系統體驗。14T系列主打輕薄機身、強勁拍攝功能及長效續航，屬於易入手又功能齊全的選擇。