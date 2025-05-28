iPad 用家苦等多年，如今終於等到 WhatsApp，推出 iPad 專屬版本。即日開始，可以直接在 iPad 的 App Store 下載 WhatsApp，無需再使用 iPhone/Web版。與iPhone 不用，iPad 版支援多工操作，懸浮視窗可以打開 WhatsApp 的同時，另一邊處理其他App，或睇YouTube、Netflix 娛樂。



iPad 版 WhatsApp 問世的最大意義，在於滿足工作與娛樂一體的裝置需求。現今不少用家將 iPad 作為日常主要裝置，包括網頁瀏覽、辦公、繪圖、影音娛樂等，搭載完整的 WhatsApp，不僅能與客戶即時通訊，更可同步多組對話、傳送文件、語音通話等。對於經常需要處理社交、工作溝通的用家而言，iPad 比 iPhone 使用 WhatsApp 擁有大螢幕多工優勢。

WhatsApp 官網亦提到， iPad 版 WhatsApp 設計成適合多工處理，可以運用「幕前管理」、「分割顯示」和「拉出置前」等 iPadOS 多工處理功能，用家可同一時間一次查看多個App，以便在使用其他App時做到即時傳送訊息。此外，WhatsApp 也支援 Magic Keyboard 和 Apple Pencil。

與此同時，Instagram 和 Threads也有推出 iPad 版的傳聞。雖然現時 Instagram 可以在 iPad 上運行，但基本上只是放大版的 iPhone UI，無法充分發揮 iPad 在畫面尺寸與多工操作上的優勢。每次開啟 IG 都像是硬塞在手機框架裡，對用家體驗造成極大限制。

而根據目前多方傳出消息，Instagram 的 iPad 原生版本已進入開發後期階段，甚至在 Meta 內部已經有部分員工測試使用。如果 IG、Threads都同步推出 iPad 版的話，iPad 的多工操作就不只是文書工作處理，而是在社交上也有更好的發揮。