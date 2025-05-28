紅魔10S Pro+評測　內置PC模擬器+散熱黑科技　手機能玩黑悟空？

在手機上暢玩PC遊戲，至今都是不少玩家的夢想，但受限於手機的性能，所以一直以來也只是想想罷了。不過，隨着紅魔10S Pro系列的正式發布，曾經的夢想正變為現實，而紅魔也將一種全新姿態，為廣大玩家開啟移動端遊戲新體驗的大門。



紅魔10S Pro+（中關村在線提供）

筆者這一次拿到機型是系列最強的紅魔10S Pro+氘鋒透明版，存儲組合為16GB+512GB，該機硬件上配備了驍龍8至尊領先版移動平台（主頻最高4.47GHz）以及自研紅芯R3 Pro電競雙芯，同時採用全面升級的散熱系統，內置7500mAh大電池以及120W快充組合，有着業內頂級的性能體驗。

紅魔10S Pro+規格（中關村在線提供）

此外，正如上面提到的，這次紅魔一大亮點是首發內置PC模擬器，支持在手機上以PC級畫質暢玩海量PC遊戲。毫無疑問，論對電競手機玩法的挖掘，紅魔又一次走在行業了前列，而對於玩家來說，這也將是一種全新體驗。關於內置PC模擬器，筆者會在接下來的測試中為大家重點呈現，那麼話不多說，接下來就進入我們的評測環節。

硬朗機身+真全面屏，演繹極致電競美學

如果在手機圈找一台接近百分百方正的手機，那麼除了紅魔，就是紅魔下一代了。紅魔10S Pro+氘鋒透明版在外觀設計上依然延續了家族式的設計，同樣極致的電競風路線，哪怕你對這款手機不熟悉，光看外觀也能感受到它的氣勢。

紅魔10S Pro+（中關村在線提供）

正面依舊是一塊完整的無開孔屏幕，採用最新的屏下前攝方案，觀感乾淨利落，無異形設計的干擾，帶來了幾乎滿屏的沉浸體驗，特別是在橫屏遊戲時，視覺一體感更強。屏幕邊框控制得不錯，四邊等寬，整體觀感整潔，對於一款主打性能與遊戲的機型來說，這種設計思路值得肯定。

紅魔10S Pro+（中關村在線提供）

背部則是紅魔標誌性的「氘鋒透明」風格，核心區域採用透明玻璃材質，能清晰地看到風扇、螺絲等內部結構，井然有序，細節豐富，營造出強烈的工業感和機械美學。

「氘鋒透明」風格（中關村在線提供）

在手感方面，紅魔10S Pro+氘鋒透明版保持了典型的直角邊框設計，邊框硬朗，但邊緣做了輕微的圓弧過渡，因此在橫握打遊戲時不會有明顯的割手感。

整機重量約為229克，厚度8.9mm，在一眾旗艦中偏厚重，拿在手裏有一定的壓手感，不過可以理解，畢竟作為更硬核的電競旗艦，這裏面不僅有大電池，還有內置風扇、RGB燈效以及立體散熱結構，能控制到現如今這樣的水準，已經是頂級工業設計能力了。

整機重量約為229克（中關村在線提供）

在外觀設計上，電扇和RGB燈效一直是紅魔的標誌，散熱風扇則位於機身左上角，採用高速離心風扇結構，支持最高23000轉/分鐘的主動散熱。

背部風扇區域配有環形RGB燈環（中關村在線提供）

背部風扇區域配有環形RGB燈環，並支持多種動態燈效模式，可根據場景自動變化，比如進入遊戲、充電、風扇轉動等都能點亮不同的燈效。另外，用戶也可以自定義設置燈帶效果，比如給風扇燈換個顏色，調整常亮、閃爍、呼吸、流動、爆閃等效果，很有電競氛圍。

機身主控位置和左下角Logo位置以及肩鍵同樣裝飾有RGB燈效（中關村在線提供）

除了風扇，機身主控位置和左下角Logo位置以及肩鍵同樣裝飾有RGB燈效（X燈、logo燈、肩鍵燈），支持自定義顏色、燈效和亮燈區域，對於喜歡個性化展示的玩家來說，是個加分項。

四周按鍵佈局偏向功能優先，電源鍵和音量鍵均位於右側（中關村在線提供）

紅魔10S Pro+氘鋒透明版四周按鍵佈局偏向功能優先，電源鍵和音量鍵均位於右側，鍵程適中，觸感清晰。此外，紅魔10S Pro+還配備了雙獨立肩鍵，採用電容觸控設計，響應速度快，位置合理，基本不會誤觸，在遊戲中支持映射為自定義按鍵，無需額外外設即可實現「多指操控」，對手遊愛好者非常友好。

機身頂部保留了3.5mm耳機孔（中關村在線提供）

接口方面，機身頂部保留了3.5mm耳機孔，方便玩家搭配有線耳機，適合對音頻延遲要求更高的專業電競賽場，頂部還有一個麥克風和紅外發射孔，機身底部配備有全功能Type-C接口（USB 3.2 Gen2），旁邊則是SIM卡槽、麥克風開孔和揚聲器開孔，在功能配置上相當全面。

機身底部配備有全功能Type-C接口（USB 3.2 Gen2），旁邊則是SIM卡槽、麥克風開孔和揚聲器開孔（中關村在線提供）

紅魔10S Pro+氘鋒透明版並不是一款追求極簡美學的手機，它更加張揚、炫酷，具有極強的辨識度。它在設計中加入了很多為了提升玩家體驗而不計成本的細節，比如可視風扇、RGB燈光、獨立肩鍵等，這些元素組合起來，讓整機形成了非常濃烈的電競氛圍。

電競雙芯架構，性能更激進，遊戲更穩定

紅魔10S Pro+氘鋒透明版在性能配置上依然維持了紅魔一貫的「性能優先」思路，整機的硬件堆料非常到位。核心是驍龍8至尊領先版，基於台積電3nm工藝，全新Oryon CPU為「2+4」架構，單核最大頻率4.47GHz，比常規版本的4.32GHz頻率要高一些；另外，GPU的頻率也從1.1GHz提升至1.2GHz，性能極限也更高。紅魔還為其搭配了 LPDDR5T（9600Mbps）以及UFS 4.1 Pro閃存，共同組成了今年天花板級別的「性能鐵三角」。

Android 15（中關村在線提供）

系統底層搭載了紅魔自研的CUBE擎天遊戲內核，在CPU/GPU調度、內存回收機制、幀率穩定性方面做了專項優化，尤其針對大型遊戲長時間運行過程中的發熱、降頻問題進行了平衡控制。

跑分超318萬（中關村在線提供）

在這樣一套配置的加持下，紅魔10S Pro+氘鋒透明版的理論性能毫不含糊，安兔兔最新版（V10）跑分超318萬，GeekBench 6.3單核跑分3034分，多核得分9418；圖形和光追方面，3DMark Wild Life Extreme實測得分為 7052分，平均幀率高達42.23幀，Solar Bay得分達到了12512，整體表現位於目前旗艦機型前列。

（中關村在線提供）

在性能釋放之外，紅魔10S Pro+氘鋒透明版還配備了電競雙芯架構，搭載紅芯R3 Pro獨立遊戲晶片，圖形性能和AI算力進一步增強，帶來超競畫質3.0，在超200款熱門遊戲中實現2K+120Hz超分超幀併發，畫面細節與流暢度同步提升。

遊戲實測方面，在《崩壞：星穹鐵道》最高畫質+60幀設置下，在半小時跑圖過程中，紅魔10S Pro+氘鋒透明版可以持續輸出60.6幀的平均幀率，1% Low幀達39幀以上，全程幾乎無掉幀。

《原神》自定義極高畫質+60幀設定下，半時間跑圖平均幀率61幀；《王者榮耀》則在120幀模式下表現非常穩定，全程120.9幀，無論是團戰高強度碰撞還是技能特效堆疊，幀率始終維持在極高水平，畫面流暢穩定。

紅魔10S Pro+氘鋒透明版也對散熱系統進行了升級，散熱結構升級到了三明治結構2.0，並且搭載了複合液態金屬2.0直觸CPU「熱源」方案，散熱材料覆蓋面積更大，導熱係數更高，散熱效率提升高達250%。相較傳統手機，紅魔還引入了主動散熱方式，全新升級的馭風3.0渦輪增壓風扇採用行業獨家的高低差扇葉設計，大幅提升了掃風面積，風扇轉速高達23000轉/分鐘，在提供強勁風量的同時，結合風道優化，實現了更高效的風冷輔助降溫。

（中關村在線提供）

這套主動+被動複合散熱組合可以說是目前手機行業中最高效的散熱架構之一，從實測來看，運行《原神》半小時後，機身溫度最高約在42.9℃，背板和中框發熱不算明顯，沒有特別燙手的情況。另外，散熱風扇啟動時，可以更有效地控制核心溫度，從散熱圖也可以發現，其主要發熱量集中在風道的位置，出風口排出的熱風也留下了清晰的痕跡，一定程度上也能說明主動散熱風扇正發揮着它的作用。

內置PC模擬器，電腦遊戲手機就能玩

如果說主動散熱風扇與觸控肩鍵，是紅魔深耕硬件領域為遊戲玩家打造的成熟體驗方案，那麼內置PC模擬器則是其突破傳統邊界、向多元遊戲生態延伸的全新探索。不過在手機上玩電腦遊戲，實現起來並不容易，比如手機性能不夠，或者存在兼容性問題，此外，操作邏輯上的差異和不同硬件平台之間的生態壁壘也掣肘着其發展。

紅魔10S Pro+氘鋒透明版內置的PC模擬器，則是對傳統跨端體驗的一種顛覆，不僅實現移動端與PC端遊戲雙向兼容，還簡化了操作，一鍵就能暢玩。

內置PC遊戲支持高幀率、HDR、超分辨率等畫面設置（中關村在線提供）

而且得益於紅芯R3 Pro的強大算力，紅魔10S Pro+氘鋒透明版不僅擁有豐富的PC遊戲，還支持HDR渲染，就連遊戲畫面也達到了PC級。

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除了內置PC模擬器外，紅魔遊戲空間平台還內置串流功能，電腦端下載頭號玩家應用程序，即可在手機與電腦之間實現串流，它的操作並不複雜，登錄後即可體驗，比想象中要好用很多。

紅魔姬Mora（中關村在線提供）

紅魔姬Mora是紅魔打造的虛擬形象智能體，相信老粉們對這位二次元電競偶像並不陌生，隨着AI技術的發展，今天的Mora已經不只是一個視覺IP形象，更是深度融合到紅魔生態中的AI智能助手，成為小夥伴們遊戲過程中不可或缺的遊戲搭子和情感陪伴。

在體驗上，這次的2.0升級版本Mora不僅操作更智能、響應更迅速，更在情緒陪伴上邁出了新的一步。

紅魔姬Mora（中關村在線提供）

用戶可以在紅魔姬頁面為Mora設置全新裝扮，也可以設置讓她在玩家喜歡的遊戲中全程陪伴。

姬陪玩：紅魔姬Mora為你打氣助威（中關村在線提供）

在你打出驚豔操作時，為你打氣助威；在你連跪心煩時，適時做出安慰，就像一個真正理解你的隊友一樣，陪你贏，陪你輸，始終陪伴在玩家身邊。

紅魔10S Pro+氘鋒透明版內置了全新的RED MAGIC OS 10.5，遊戲空間集成了更加豐富的功能，從而帶來與眾不同的全新遊玩體驗。比如這次新增了AI語音操控，通過設置固定關鍵詞，通過語音觸發操作，當你手指操作不過來，或者反應不及時，一句話就能讓你翻盤。

AI語音操控（中關村在線提供）

設置方法也很簡單，遊戲中右側打開遊戲空間，編輯語音操作，然後添加關鍵詞，比如筆者為《和平精英》添加了「開鏡」「開槍」「趴下」三組關鍵詞，然後將對應的觸控映射到指定按鍵，完成後保存，接下來在遊戲中就可以嘗試用語音控制角色開鏡、開槍和趴下了。

在投屏體驗這一塊，紅魔10S Pro+氘鋒透明版幾乎可以說是目前手機裏的「天花板」。USB 3.2 Gen2不僅傳輸速度快得離譜，還帶來了更低的畫面延遲、清晰的圖像輸出和完整的功能支持，支持輸出2K/240Hz、4K/144Hz、8K/60Hz等多種高規格畫質，可根據需求靈活切換。

無線投屏（中關村在線提供）

無線投屏表現同樣不錯，哪怕在玩FPS、MOBA這種對操作反饋要求極高的遊戲，也幾乎感覺不到輸入延遲，操控節奏絲滑無感。同時投屏還支持主機模式，讓手機秒變遊戲掌機；聲道分離，遊戲聲畫分流輸出以及無黑邊投屏，畫面更沉浸，體驗堪比專業遊戲設備。對於直播玩家來說，紅魔還貼心地自研了WLAN+移動數據低延時技術，以及雙路WLAN + 5G三路併發技術，真正實現信號備份、延遲優化，直播畫面不卡頓，聲音不斷線，超高清內容同樣穩定，告別「460」的尷尬。

7500mAh大電池+120W充電組合，邊玩邊充更持久

電池方面，紅魔10S Pro+氘鋒透明版搭載了7500mAh第二代牛魔王大電池，同樣也是紅魔史上容量最大的一塊電池，電池採用了第二代硅負極技術，硅材料佔比提升到了10%，在保證容量的同時也提升了能量密度，在我們的實測中，從滿電開始，在遊戲、視頻、拍照錄像等混合場景下連續使用5小時，最終剩餘電量為81%，對一台性能強、屏幕好，還帶主動散熱和RGB燈效的手機來說，這個表現確實很不錯，同樣可以滿足重度遊戲用戶長時間的用機需求。

中關村在線5小時續航測試（中關村在線提供）

另外，它還支持旁路充電技術，可繞開電池直接給主板供電，減少電池負擔，延長使用壽命，也有助於降低邊玩邊充時的機身溫度。

中關村在線快充續航測試（中關村在線提供）

充電方面，紅魔10S Pro+氘鋒透明版支持120W魔閃快充，實測從1%開始充電，半小時可充入約81%，充電效率較高，適合快速補電需求。用戶還可在系統中選擇是否開啟急速快充模式，可以將充電時間壓縮到35分鐘充滿，雖然機身溫度略有上升，但整體控制依然得當。

後置5000萬像素超感光防抖主攝，日常拍照也拿捏

紅魔10S Pro+（中關村在線提供）

紅魔10S Pro+氘鋒透明版配備了後置三攝組合：5000萬像素超感光防抖主攝、5000萬像素超廣角鏡頭以及一枚 200萬像素微距鏡頭。

在白天光線充足的環境下，主攝的表現比較穩定，成像清晰，色彩還原接近真實，沒有過度調色的情況。細節表現也不錯，放大後可以看到建築邊緣、樹葉紋理等細節都保持得比較完整，適合用來記錄日常場景、街拍或者戶外風景。

超廣角鏡頭在拍大場面時比較實用，畫面視野開闊（中關村在線提供）

超廣角鏡頭在拍大場面時比較實用，畫面視野開闊，畸變控制得還可以，邊緣不會出現明顯拉伸。色彩風格和主攝比較一致，整體切換時畫面風格統一，不會有割裂感。

最後：

一直以來，紅魔靠着真全面屏+主動散熱風扇+觸控肩鍵+遊戲輔助等獨有體驗，構建了一套完整的移動電競解決方案。如今，紅魔10S Pro系列通過內置PC模擬器，搭建PC與手遊體驗的橋樑，實現PC端遊的移動端適配，為玩家拓寬了遊戲選擇範圍，開創「手機暢玩PC」的移動端遊戲新時代，再次一躍成為跨端遊戲性能體驗新標杆。

毫無疑問，當行業還在幀率與散熱的「軍備競賽」中廝殺時，紅魔10S Pro系列早已以「卷王」姿態完成性能底座的構建，開始向跨平台遊戲的方向發展。而在智能手機同質化的當下，憑藉「獨家特色」出圈的紅魔10S Pro系列，依舊有着強大競爭力與滿滿誠意。

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