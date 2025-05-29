iOS 19將改名？「iOS 26」WWDC登場　新系統UI大改　AI功能再升級

WWDC25 iOS 19將改名？｜Apple 每年都會更新 iOS 系統，但今年的更新可能會截然不同。根據知名科技記者 Mark Gurman 爆料，Apple 將一改多年來延續的版本命名方式，將不使用「iOS 19」，而是直接命名為「iOS 26」，並統一旗下所有 OS 系統的版本稱呼。



多年來，Apple 的不同平台作業系統在命名上各自為政：iOS 發展至第 18 代，macOS 則已到達 15.x，tvOS、watchOS、visionOS 更是各走各路，版本號碼難以統一。這樣的安排雖然在技術層面並無影響，但對於一般用家而言，卻顯得有些混亂。許多人無法清楚分辨每一套系統處於何種技術階段，也無從一眼辨識出各系統的更新。Apple 此次推行的統一命名規劃，正是針對這一問題而來。

全新命名邏輯，將以「年度」作為系統版本命名依據。2025 年即將登場的所有 Apple 作業系統更新，包括 iOS、iPadOS、macOS、tvOS、watchOS 和 visionOS，將統一稱為「26」，以象徵其橫跨 2025 年與 2026 年的使用周期。也就是說，未來 Apple 的系統不再有「版本號」，而是類似汽車產品的「年份制」命名：不再是 iOS 19，而是 iOS 26；不再是 macOS 15，而是 macOS 26。

有傳iOS 19將會是堪稱蘋果10年來，變化最大的操作系統。（中關村在線提供）

這場命名的核心目的，是希望在不同設備平台之間建立「版本一致性」。長久以來，iPhone、iPad、Mac、Apple TV、Apple Watch 等裝置雖然共享同一 Apple ID、生態系應用與雲端服務，但在實際的系統體驗上，仍存在視覺風格、操作邏輯、設定結構等層面的落差。Apple 此次以「改名」為契機，準備在各系統中推行類似 visionOS 的統一設計語言，打造一種跨平台、跨裝置的一體感。

iOS 19下的AI有明顯升級（中關村在線提供）

iOS 26 不僅名字變了，其內在變化也值得期待。據悉，Apple 將導入全新的 Siri 體驗，強化自然語言處理與主動建議功能，支援更多即時語音指令、跨 app 智慧操作。iOS 26 的設定界面也將重新設計，操作邏輯更加模組化，用家可更靈活自訂主畫面與控制中心。視覺風格方面，整體將朝向類似 visionOS 的立體層次感與半透明元素靠攏，甚至會出現更多模糊背景、動態卡片等設計。

同時，macOS 26、iPadOS 26 也將同步引進這套新設計，尤其在多工處理、觸控優化及 Apple Intelligence 結合上，實現更緊密的跨裝置互動體驗。舉例來說，iPadOS 26 預計將大幅改進分割畫面與滑動視窗邏輯，macOS 26 則會引入類似 iPad 的 Widget 主畫面與互動桌布技術，進一步模糊「電腦」與「平板」的界線。Apple Watch 的 watchOS 26 則將更多聚焦於 AI 智慧建議與健康監測彈性提醒，例如透過睡眠品質與壓力指數動態調整通知頻率。Apple 預計在 2025 年 6 月的 WWDC 全球開發者大會上正式公布這項命名新政策。