蘋果iOS 19或改名iOS 26 WWDC宣佈系統命名新規 將統一為年份制
撰文：快科技
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蘋果公司的各設備操作系統一直十分穩定的迭代，每年6月發布開發者預覽版，9月之後陸續發布正式版。
目前已經延續到iOS 18、watchOS 12、macOS 15和visionOS 2等。
值得注意的是，最新爆料稱蘋果計劃對其操作系統的命名進行迄今為止最全面的調整，這是擴展到旗下所有設備的軟件變革行動之一。
知情人士透露，蘋果的下一代操作系統將以年份而非版本號來命名，比如即將發布的iOS 19將改名為「iOS 26」。
iOS不再以版本命名，改為年份制？
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其他的系統更新也將分別被稱為iPadOS 26、macOS 26、watchOS 26、tvOS 26和visionOS 26。
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蘋果此項變動旨在實現品牌標識的一致性，並擺脱可能會令用戶和開發者感到困惑的現有做法。
據悉，蘋果計劃在北京時間6月10日開始的全球開發者大會上宣佈新的命名方案。
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