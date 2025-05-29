Q1全球10大暢銷智能手機　iPhone 16系列前3霸榜　唯一國產是它

調研機構Counterpoint Research最新發布了2025年第1季度全球最暢銷智能手機排行榜。



其中顯示，iPhone 16系列直接霸佔了前三位，iPhone 16標準版穩居第一，結束了前兩年Pro系列的統治。

其後則是iPhone 16 Pro Max、iPhone 16 Pro、iPhone 15。

2025Q1全球10大暢銷智能手機（Counterpoint）

iPhone 16系列直接霸佔了前三位，iPhone 16標準版穩居第一，結束了前兩年Pro系列的統治。（快科技提供）

iPhone 16 Plus則是墊底的第十名，與其他機型差距巨大，甚至不如老款，這也能看出蘋果為何要在iPhone 17系列砍掉Plus機型。

Galaxy S24 Ultra也進入了前十（unsplash@zana-latif）

除了蘋果之外，三星在十大暢銷智能手機中佔據了四個位置，Galaxy S24 Ultra也進入了前十，是這份榜單上除了蘋果之外唯一的旗艦機型。

Redmi 14C 4G（快科技提供）

Redmi 14C 4G是國產手機的獨苗，位列第八，這已經是該系列多次上榜，此前Redmi 12C、Redmi 13C都多次穩定殺入榜單。

其大部分銷售額來自新興市場，尤其是中東和非洲和拉丁美洲。

（快科技提供）

值得注意的是，該系列以往都是在海外市場賣得比較好，但今年在國內突然爆火，甚至沒有任何宣傳的情況下，半小時賣完了一個月的量。

這主要是因為Redmi 14C的價格親民但配置很良心，配備了120Hz的高刷新率屏幕，這一特性甚至超越了售價高達6000元的iPhone 16標準版。

此外，該機型還支持側邊指紋識別功能，提供全程DC調光防頻閃、獲得了萊茵三重護眼認證。

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