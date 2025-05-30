Apple 即將在今年推出 iPhone 17 系列，根據多位業界分析師預測，這一代 iPhone 不僅會延續 Pro 系列的大尺寸策略，更會為入門型號帶來顯著的螢幕增幅，改變過往幾代機型「非 Pro 用家得不到好螢幕」的印象。



iPhone 17 系列將由四款不同定位的機型組成，分別是 iPhone 17、iPhone 17 Air、iPhone 17 Pro 以及 iPhone 17 Pro Max。其中，iPhone 17 和 iPhone 17 Air 將引入全新螢幕尺寸，成為整個產品線變化最顯著的部分。具體來說，iPhone 17 的螢幕將從現時的 6.12 吋提升至 6.27 吋，這個尺寸正是 iPhone 16 Pro 當前所採用的大小。換句話說，用家即使選擇的是非 Pro 型號，也能享受到與前代旗艦相當的螢幕大小。

至於主打輕薄設計的 iPhone 17 Air，則會搭載一塊 6.55 吋的 OLED 螢幕，略小於 iPhone 16 Plus 的 6.7 吋，但由於整體機身更為纖薄，搭配窄邊框設計後，實際觀感反而更具科技感。

iPhone 17 Pro 在螢幕方面則維持與上一代 Pro 相同的 6.27 吋，而 Pro Max 也持續採用 6.86 吋的超大尺寸。值得一提的是，Apple 官方在行銷上習慣進行數值四捨五入處理，因此未來這些螢幕尺寸極有可能會被標示為 6.3 吋（iPhone 17 與 Pro）與 6.9 吋（Pro Max），而 iPhone 17 Air 則會標為 6.6 吋。

除了尺寸的升級之外，這次整個 iPhone 17 系列也有望全面支援 120Hz 的 ProMotion 高刷新率螢幕技術，這意味著不再僅限於 Pro 等級機型，所有用家都能享受到更順暢的畫面、瀏覽體驗與遊戲反應速度。而且根據目前流出的規格資訊，iPhone 17 系列的螢幕面板仍將維持 OLED 材質，並具備 Dynamic Island 與 Always-On Display 等現有特性。

不過，iPhone 17 在整體設計方面的變化相對保守。據了解，標準版 iPhone 17 將沿用 iPhone 16 的直立式鏡頭模組設計，並未採用 Pro 版與 Air 預計引進的「橫置橫條相機組」，這也意味著入門機型主要的突破將集中於內部規格與顯示面板上。也正因如此，螢幕尺寸的升級成為了 iPhone 17 最重要的賣點之一。