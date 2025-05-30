日媒揭SONY手機不再自家生產　Xperia 1 VII系列成OEM產品為常態

在平衡成本與技術水平表現，不少品牌都偏向外包生產智能手機產品。據日媒早前發現，以往屬於自家泰國工廠業務的 SONY 智能手機，似乎已不再負責相關業務。



據日媒 Sumaho Digest 報導內容，其發現 SONY 企業官網在 5 月中旬更新的海外工廠訊息中，「智能手機」已不再列於主要生產類別之中。

日本傳媒指Sony的「智能手機」已不再列於主要生產類別之中。（Sumaho Digest）

報導中 SONY 海外工廠業務圖表顯示，此前負責 Xperia 手機生產的泰國春武里與邦卡迪工廠、跟中國無錫工廠均已撤下 Xperia 智能手機生產業務描述。

Xperia 1 VII 在內的所有 Xperia 系列，基本肯定為 OEM 產品

文中提到該發現代表包括當前 Xperia 1 VII 在內的所有 Xperia 系列，基本肯定為 OEM 產品，不再於 SONY 自家工廠而交回第三方廠方生產。

Mobile Magazine 短評：雖 Xperia 手機不再由 SONY 「自家製」，但其實 OEM 為業界常態，像現有中國製的 Xperia 1 VII 仍保有相當高完成度。

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