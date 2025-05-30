華為HUAWEI Watch 5、Fit 4 Pro正式香港推出｜掀起健康手錶熱潮

華為HUAWEI Watch 5、Fit 4 Pro正式香港推出｜備受期待的華為Huawei全新智能產品系列正式在香港登場，包括旗艦智能手錶Huawei Watch 5、運動手環Huawei Watch Fit 4 Pro，以及新一代平板電腦MatePad Pro。記者特意於開售首日直擊人流如鯽的沙田專門店，見證新產品的熱烈銷情。



首位買家獨鍾Fit 4 Pro「原野綠」

今日首位成功購入新產品的黃小姐，她率先購入了備受矚目的Huawei Watch Fit 4 Pro「原野綠」配色。黃小姐表示，早前已被華為新產品的廣告深深吸引，尤其是Watch Fit 4 Pro的獨特錶身顏色，讓她愛不釋手。她特別提到：「我好鍾意佢隻綠色，好特別，戴上手好靚。而且華為嘅錶盤設計一直都好多元化，好符合我個人品味。」

華為HUAWEI Watch 5、Fit 4 Pro正式香港推出

黃小姐就在開賣日立刻入手最新Fit 4 Pro

Huawei Watch 5：革新健康監測與高端工藝

作為Huawei Watch 5憑藉其強勁的健康監測功能，成功吸引大批用家。新一代Watch 5搭載了華為獨有的HUAWEI X-TAP感應器，此感應器結合了心電圖（ECG）、光學心率感測（PPG）以及一個10級觸覺感應器，能夠提供快速而精準的健康數據。據悉，其血氧飽和度讀數僅需10秒即可完成，並提供全面的心血管及呼吸系統健康檢查。

Huawei Watch 5

更令人矚目的是，Watch 5能夠偵測更多心血管健康問題。用家只需長按HUAWEI X-TAP感應器3秒，即可啟動「健康一覽」（Health Glance）功能，在一分鐘內提供一份包含11項關鍵指標的綜合報告及個性化分析。此外，其ECG讀數及心率變異性（HRV）指標，為用戶提供了更深層次的心臟健康監測數據。

設計方面，Watch 5延續了華為一貫的精緻風格，採用鈦金屬錶殼及藍寶石玻璃鏡面，提供46mm及42mm兩種尺寸選擇，並有多種材質及顏色錶帶可供配搭，彰顯高端質感。功能上，Watch 5支援超過100種運動模式，全新的「向日葵定位系統」更將定位精準度提升35%。同時，智能手勢控制、eSIM通話、Wi-Fi 6連接及增強的電池續航力。

Huawei Watch Fit 4 Pro：輕巧時尚與專業監測兼備

另一款備受年輕用戶青睞的Huawei Watch Fit 4 Pro，則以其輕巧設計和專業監測功能脫穎而出。它配備一塊1.82吋AMOLED全彩屏幕，錶身採用鈦金屬材質，並配備藍寶石玻璃，確保耐用性與視覺享受。Watch Fit 4 Pro升級了TruSense系統，提供更精準的心率及血氧追蹤，同時也具備ECG心電圖功能。

Huawei Watch Fit 4 Pro

對於熱愛運動的用戶而言，Watch Fit 4 Pro提供逾100種運動模式，滿足不同鍛煉需求。其長達10天的電池續航力，大大減少充電頻率，提升使用便利性。此外，支援藍牙通話及NFC支付功能，使其在日常生活中的應用場景更為廣泛。

Huawei Watch 5 46mm售價：$2999（316L不鏽鋼、黑色、膠錶帶）、$3699（鈦合金、紫色、複合材質錶帶）、$4299（鈦合金、銀色、鈦合金錶帶）



Huawei Watch 5 42mm售價：$2999（316L不鏽鋼、白色、複合材質錶帶）、$3699（904L不鏽鋼、星雲杏色、複合材質錶帶）、$4299（904L不鏽鋼、金色、鈦合金錶帶）



Huawei Watch Fit 4 Pro售價：$2099（黑、膠錶帶）、$2199（綠、尼龍錶帶）



Huawei Watch Fit 4售價：$999（黑／紫／白、膠錶帶）

