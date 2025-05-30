冷氣廠商教開冷氣慳電又涼快方法　調查發現七成人無用送風功能

初夏來臨，天氣逐漸炎熱，家家戶戶都開始開冷氣。不過，原來很多人開冷氣降溫都用錯方法，令耗電量大大增加。Panasonic 最近進行了一項調查，發現高達七成的用家根本沒有使用冷氣機的「送風功能」，但這項其實被忽略的功能，卻是初夏省電又實用的關鍵。



根據 Panasonic 在 5 月上旬針對 529 位 20 至 60 歲冷氣用家所進行的問卷調查，結果顯示有 34% 的人「幾乎不使用」送風模式，更有 39% 的人「完全不使用」，換句話說，整體約 73% 的家庭對這項功能幾乎視若無睹。這個數據令不少人驚訝，畢竟送風模式不是冷氣的新功能，反而是每部冷氣機幾乎都標配的基本操作項目，但卻有將近四分之三的用戶完全未曾善用。

Panasonic 表示，送風模式可說是初夏慳電的最強功能。原理其實相當簡單——當空氣流動產生風速時，人們會因為汗水蒸發加快而感覺涼快。科學研究指出，只要風速達到每秒 1 公尺，就能讓體感溫度下降約 1 至 2 度，這相當於一部風速設定為「中等」的電風扇所產生的效果。在初夏期間，室溫往往介於 26 至 29 度之間，若能結合送風功能，即可在不開啟冷房的情況下讓室內依然保持涼意。

而從慳電角度來看，送風模式的效益更是明顯。一般冷氣在冷房模式時，會啟動壓縮機進行空氣冷卻，而壓縮機是整部冷氣耗電量最高的元件。相比之下，送風模式僅啟動風扇馬達，不需要壓縮機運作，因此耗電量極低。根據 Panasonic 公布的數據，送風模式的平均耗電量約為 12 瓦時（Wh），以每度電 31 日圓（約等於 HKD$1.67）計算，每小時僅需約 0.4 日圓（約 HKD$0.02），可謂幾乎不花電費。

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Panasonic 指出，當室溫尚未突破 28 度時，其實只需打開送風模式，就能保持良好的體感溫度。尤其在夏季真正來臨之前的這段期間，天氣悶熱但未達酷暑程度，送風功能不但能達到舒適效果，更能減少不必要的電費開支。

除了慳電外，送風功能還有一個被低估的好處，就是提升室內空氣對流。許多家庭在關窗開冷氣後，空氣容易停滯不流動，不僅讓空氣悶熱，還可能滋生黴菌、塵蟎等過敏源。而送風能夠持續促進空氣循環，使空間內的溫濕度更均勻，也有助於避免濕氣積聚與異味產生，對室內環境衛生是一大幫助。

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當然，送風功能不是萬能的，一旦氣溫突破 30 度或以上，僅靠送風無法有效降溫，此時就需要適當結合冷房模式使用。不過 Panasonic 特別提醒，即使在使用冷房時，也不妨搭配送風、擺風與除濕等模式交替使用，能在不大幅增加耗電的情況下達到最理想的室內溫度控制。