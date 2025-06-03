Switch 2拎機唔好亂撕「芒貼」！Nintendo警告：保護膜有重要作用

Switch 2拎機唔好亂撕「芒貼」｜任天堂次世代主機 Switch 2 將在 6 月 5 日正式發售，任天堂罕見地在新機推出前，就主動對用家發出一項特別警告。關於螢幕表面那層看似「可撕下」的保護膜。任天堂在最新的數位用戶手冊中明確指出，Switch 2 的螢幕預先貼上了一層特殊用途的保護膜，警告玩家該薄膜不應被移除。



很多時買手機﹑手提遊戲機，全新機的螢幕上都會有一張「臨時」螢幕保護貼，用家通常都會第一時間撕開。而Switch 2 新機上的保護膜不同，這份警告來自 Switch 2 用戶手冊的使用章節，任天堂用直接的語氣告訴用戶：這層薄膜具有安全功能，請勿撕除。值得注意的是，這並非任天堂第一次針對螢幕保護膜發出警告。早在 2021 年推出 Switch OLED 時，已曾採取相同措施。

任天堂此次明確指出，Switch 2 的保護膜屬於防碎層設計，並非單純為了阻隔刮痕或髒污。這類防碎塗層的作用，是在裝置遭受撞擊、顯示面板破裂時，將碎裂的玻璃固定於原處，減少飛濺和潛在人身傷害的風險。以目前 Switch 2 預告片與配件圖示所見，其螢幕面板面積較以往更大，採用全新材質的 LCD 螢幕，因此對抗撞擊碎裂的保護機制就變得更加重要。

另一方面，任天堂並不反對玩家再額外加裝保護貼，而是提醒玩家在加貼前須先理解螢幕上原有的防碎薄膜應予以保留，不應當作一般透明貼膜那樣處理。

過往電子產品中，用家錯誤處理螢幕保護層所導致的問題可謂屢見不鮮。例如 Samsung 2019 年推出 Galaxy Fold 可摺式手機時，因為媒體評測人員未明瞭其螢幕上貼膜並非一般「出廠保護貼」，導致多部測試機因撕下薄膜而損壞，迫使Samsung緊急延遲產品上市，並重新設計產品外觀，將薄膜延伸至邊框下方以防止誤撕。這類問題也曾在某些 Apple Watch 機型上發生，尤其是 Series 4 開始配備的強化玻璃，表面塗層若被誤撕，也會導致功能異常。

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