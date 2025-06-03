Switch 2 香港出機懶人包．四大賣點解析，值得你入手的N個理由｜任天堂Nintendo Switch 2 主機將於6月5日上市，對比1代究竟有甚麼值得出手升級的賣點？同日發售23個遊戲哪款最吸引？跟機必買的配件是甚麼？馬上來一一了解。



照現時市況來看，只要不是急於首日取機，基本上供應非常充足，所以更加不要去不熟悉的game鋪出機，被人斬到一頸血、食骨迫買配件。本文已不用教大家如何買機，反而集中講解要留意的細節，買甚麼game好。

Switch 2 有甚麼特別？1代機主值得升級2代嗎？

硬體升級： Nintendo Switch 2 (以下簡稱Switch 2 或 NS2 )外觀上看來只是改了顏色，跟1代分別不算太大，其實改良都在細微處。首先其屏幕由初代 Switch 的 6.2 吋 加大至 7.9吋 LCD 螢幕，就算比 Switch OLED 版的 7吋屏幕也更加大。更重要是畫面解析度同樣升級：手提模式由 720p 60fps 提升至 720p 120fps 或 1080p 60fps (各款遊戲均有不同）。加裝 TV Dock 駛電視更支援 4K 60fps HDR 或 1080 120fps HDR 顯示。

將Switch 2 拿上手後，才知道甚麼是「大芒」

Switch 2 的運算能力、用來收藏遊戲的內存容量，升級是理所當然的。加裝 TV Dock 後更甚，比如可出4K 60fps HDR畫面，追加散熱扇降溫並可駁有線LAN上網，全都非常實用。總體而言 Switch 2 定向與1代無異，一系列任天堂專屬作品的質素將大大提升，更有足夠硬件性能，讓其他Game廠移植大作，連《電馭叛客2077》都玩到。

雙USB-C插口極方便

Switch 2 改為主機頂／底各設1個 USB-C ，將主機擺在檯面玩時，不用再另購三廠配件才能邊玩邊充電，也方便於座檯模式時安裝配件：比如 Switch 2 Camera 視像鏡頭。不過 Switch 2 也有個少少弱點，就是耗電量非常高，雖然已加大至 5,220mAh 電池量，但續航力最多只去到 2 小時 至 6.5 小時（視遊戲需求），比1代有明顯縮短。

最喜歡其實是機頂新增的USB-C插，終於可以一邊玩一邊充電。（鍾世傑 攝）

頂部USB-C插，也方便於座檯模式時安裝配件：比如 Switch 2 Camera 視像鏡頭。

哪個配件必買？出機最好買埋microSD Express 卡

Switch 2 為加快存取速度，提供更流暢的遊戲體驗，將只對應定價較高的「 microSD Express 」作為擴充儲存格式，市面上一般 microSD卡，一律未能使用。不過，Switch 2 內置有256GB，其實儲2、3隻game是足夠的，不過還是建議用家同步出卡。其實市面已有不少地方有卡買，大約賣＄400以下，不要心急在出機時被game鋪開高價劏一筆，詳情可參考下文：microSD Express實測｜Switch 2搶先用同SSD同樣快！技術規格解析

microSD Express官方大約賣400以下（256GB）

首次開機必須上網連線

除了必用microSD Express 卡，Switch 2 第一次啟動或首次登入Nintendo Account時需要連接網路來完成主機初始化和相關設定。如果要多人對戰，除了需要有WiFi上網，亦有可能要加購「Nintendo Switch Online」月費成為會員，才能進行遊戲聊天、線上多人遊戲。所以早前不少「偷跑仔」偷偷在未經授權提早取得主機拍片時，根本就無法試到任何遊戲。

首次開機必須上網連線

1代game 唔係隻隻用得返？

Swich 1/2代的卡帶尺寸相同，Switch 2 採用全新硬體設計，向下相容使用特別新技術，在讀取數據時將 Switch 遊戲轉換為可在 Switch 2 執行的格式，避免了模擬器需要壓倒性性能的問題，NS2主機可以直接插帶或下載DL版玩1代遊戲。任天堂 Switch 2 在5月公開過最新的「可向下相容 Switch遊戲」僅有 1 款任天堂本家遊戲完全不支援，另有 191 款第3廠遊戲存在問題，正與開發商溝通解決。

任天堂對超過 1 萬款 Switch 遊戲進行相容性檢查，分為 5 種分類，超過 90% 遊戲屬於「運作驗證時確認到問題」和「可運作但部分操作有問題」兩類。

留意「Switch 2鑰匙卡」不含遊戲程式

Switch 2 實體版 game ，未來將分為真正包括遊戲主程式的卡帶，還有只儲存了一條下載DL Code，需要由網誌下載遊戲程式至主機才能開動的「Switch 2鑰匙卡」（Nintendo Switch 2 Game-Key Card），這張卡帶需要配合網絡下載，且主機／記憶卡要有相應空間，才能DL遊戲開始玩。在首發game中，CAPCOM的《街頭霸王6》即使用「Switch 2鑰匙卡」為媒體，且寫明部份DLC內容，超過2年後就無法再下載。

Switch 2鑰匙卡是甚麼？與實體卡／下載版有何分別？

23隻同日推出 Switch 2 遊戲

跟機就當然首選完全新作《Mario Kart World》！RPG《符文工廠 龍之天地》同樣是全新遊戲，不過就同期有PS5版本；雖然《人中之龍0 誓約的場所導演剪輯版》不算全新作品，但此作的Switch 2 版一樣是高清重製並加入新元素，同樣值得買。

完全新作：同步於6月5日推出的Switch 2 遊戲多達23款，分成「完全新作」如《Mario Kart World》、《Nintendo Switch 2 秘密展》、《符文工廠 龍之天地》。而《信長之野望･新生 with 威力加強版 Complete Edition》、《HITMAN World of Assassination - Signature Edition》雖然本身不是新作，但都是專為Switch 2 開發，包括獨創元素、6月5日才首次發售的新版本。



《Mario Kart World》賽車競速（完全新作）

《Mario Kart World》賽車競速（完全新作）

《Nintendo Switch 2 秘密展》Mini Game（完全新作）

《Nintendo Switch 2 秘密展》Mini Game（完全新作）

《Survival Kids》多人解迷動作（完全新作）

《Survival Kids》多人解迷動作（完全新作）

《FAST Fusion》賽車競速（完全新作）

《FAST Fusion》賽車競速（完全新作）

《符文工廠 龍之天地》RPG（完全新作）

《符文工廠 龍之天地》RPG（完全新作）

《信長之野望･新生 with 威力加強版 Complete Edition》戰略

（完全新作）

《信長之野望･新生 with 威力加強版 Complete Edition》戰略（完全新作）

《HITMAN World of Assassination - Signature Edition》射擊

（完全新作）

《HITMAN World of Assassination - Signature Edition》射擊 （完全新作）

首度移植

已在其他平台出過，首度移植至Switch 2 的作品如：《人中之龍0 誓約的場所導演剪輯版》、《Cyberpunk 2077: Ultimate Edition》、《Street Fighter VI》等等。



《Street Fighter VI》格鬥（首次移植Switch 平台）

《Street Fighter VI》格鬥（首次移植Switch 平台）

《人中之龍0 誓約的場所導演剪輯版》動作RPG

（首次移植Switch 平台）

《人中之龍0 誓約的場所導演剪輯版》動作RPG（首次移植Switch 平台）

《Cyberpunk 2077: Ultimate Edition》RPG（首次移植Switch 平台）

《Cyberpunk 2077: Ultimate Edition》RPG（首次移植Switch 平台）

《國津神：女神之道》動作RPG（首次移植Switch 平台）

《國津神：女神之道》動作RPG（首次移植Switch 平台）

《文明帝國VII》實時戰略（首次移植Switch 平台）

《文明帝國VII》實時戰略（首次移植Switch 平台）

《雙影奇境》雙人動作（首次移植Switch 平台）

《雙影奇境》雙人動作（首次移植Switch 平台）

高清重製

曾在Switch 推出過的舊作以「高清重製」再登場，留意任天堂自家作品 如《薩爾達傳說曠野之息 Switch 2 Edition》《薩爾達傳說王國之淚 Switch 2 Edition》的盒帶/DLC僅為「升級包」，玩家本身另外擁有Switch 1代遊戲。



《薩爾達傳說曠野之息 Switch 2 Edition》動作RPG

*僅為升級包，追加高清多frame數畫質，必須同時擁有Switch 1代《薩爾達傳說曠野之息》實體版本或DL版本。

《薩爾達傳說曠野之息 Switch 2 Edition》

*《薩爾達傳說王國之淚 Switch 2 Edition》動作RPG

*僅為升級包，追加高清多frame數畫質，必須同時擁有Switch 1代《薩爾達傳說王國之淚》實體版本或DL版本。

《薩爾達傳說王國之淚 Switch 2 Edition》

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Switch 2 vs Switch 1 畫面比拚｜《霍格華茲的傳承》截圖對比

12款遊戲免費升級2代高清版

除了以上23款同日發售遊戲，還可以免費幫12款 Switch 舊game 進行高清「Switch 2化」，只要在6月5日起進行免費更新，即可在享受高清流暢畫質，以及GameShare多人同玩遊戲。（當然你本身要擁有這款作品）

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Switch 2免費升級｜寶可夢 Mario 薩爾達12款名作高清化+遊戲分享

1代主機／手掣唔好賣住？

擁有Switch 1代，以及大量實體版／DL版遊戲的你，仲有一埋Joy-Con手掣跟Pro手掣，是否很擔心要賤賣舊game？其實Switch 2 有良好的向後兼容性，根據官方轉移指南，只要滿足兩個關鍵條件，絕大部份舊遊戲和資料都可以順利過渡到新主機。而舊手掣同樣可在Switch 2上使用。此外，上文也提及部份三廠舊game未能順利在NS2運行，keep住舊機可以保證玩到舊作。

Switch 2遊戲兼容｜1代舊game同手掣別賤賣！達2條件完美過渡新機