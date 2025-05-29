Switch 2 偷跑｜開價$4450閑魚公然開訂．更可5月尾提早收貨？最新消息：商家帳號已遭封禁😂 早前在二手購物網閒魚上，有商家以$4450定價開訂 Switch 2 主機，還強調可以提前在5月27日出貨，比任天堂官方發售日期為6月5日更早！而且聲稱進口報關手續齊全，完全合法。



Switch 2偷跑早鳥貨成泡影｜已被封號

看資料，有不少買家買訂落訂，現在已經是5月29日，向該商家訂機的網民，能否如期取得偷跑Switch 2主機？記者視察後續發展，有玩家在該店鋪預訂了Switch 2，但根據留言似乎所謂的偷跑情況並不屬實，無法提前取貨。此外，該問題商家的帳號已被閒魚封禁。

挑戰任天堂最強法務部｜無人成功過

明明任天堂面對任何偷跑，其最強法務報都是殺無赦、即時採取行動。比如配件商Genki公然在美國CES電子消費展偷步公開NS2的三廠配件，被任天堂秋後算帳分分鐘以後被禁出NS2配件；早前亦有美國X用戶偷步公開了Switch 2 包裝箱，更拍了1條7秒鐘開箱片；明明包裝並無特別，打開也只是1片大黑屏和兩支Joy Con 2 手掣，但就吸引大量點擊收看。事主馬上就收到X官方版權警告，並已刪除影片（但未有del 相片）。

6月5日才能連線開通｜早鳥貨得個擺字

亦有網民笑言，就算你提早取得 Switch 2 主機，都要等6月5日當天連接Nintendo伺服器開通序號才能開機，在6月5日前不過是一件巨型紙鎮。提早連線上網不單無法玩到，甚至可能會被Nintendo封號+磚機，根本是買智商稅行為。