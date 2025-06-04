開冷氣電費都可以平！林超英教一招耗電量即減半　夠涼快又慳電

慳錢開冷氣｜開冷氣一定要捱貴電費？前天文台台長林超英就分享一個網民的例子，教大家如何用一招，把開冷氣的耗電量直接減半，同時又不影響享受開冷氣帶來的涼快。沒想到原來只要在開冷氣時，再配合一件電器就做到明顯慳電效果。



林超英分享，有網民從 2024年開始，改用一級能源效益標籤的冷氣機，同時把冷氣溫度調校到 27 度，再開一把風扇來製造氣流。結果由2023年5月用電438度，變成2024年5月用電203度，一下把用電量減少一半以上。令人更驚起的是，今年五月的電費單更看到用電量跌到149度，只剩2023年用量的三分之一。

以上實測發現，其實冷氣無需開太低溫度，只要開27度再加上風扇，其實也能有效降溫，更有明顯的慳電效果。雖然林超英出名不開冷氣，但他也表示明白不是所有人都能做到，因此以上方法又比較環保，亦能解決炎熱天氣，因此非常推薦。

循環扇3個正確擺放位置

至於風扇要如何擺放才能發揮最大效果？「台電電力粉絲團」在 Facebook 專頁指出，循環扇的擺放位置對其效果有著至關重要的影響。分享循環扇擺放位置的 3 大重點，幫助大家找到最佳的擺放點，以及有交發揮循環扇作用：

1）放於冷氣機出風口下方

首先應把將循環扇放置在冷氣機出風口的下方，與冷氣機同側。這樣可以直接利用冷氣機吹出的冷風，加速冷風的循環和分布。

2）房間的對角處

將循環扇放置在房間的最長對角處，並朝室內中央吹風。這樣可以最大限度地利用循環扇的風力，將冷空氣推向房間的各個角落。

3）45度仰角擺放

將循環扇以約45度的仰角擺放，讓後方的扇葉能捲入更多的冷空氣，並將熱空氣吹散和反射。這樣的擺放方式能夠促進室內的空氣對流，使冷氣的效果更為顯著。