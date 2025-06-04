劍星PC版要來了　Shift Up金亨泰支持使用Mod：我也想來點刺激的

由 Shift Up 打造的《劍星》即將在 6 月 12 日推出 PC 版，同時該作與自家公司的另一款作品的合作 DLC《勝利女神：妮姬》以及大型更新內容都將在同日上線，PS5 玩家也能在該日體驗到最新的遊戲內容，令玩家們相當期待。



金亨泰歐爸也想來點刺激的但最讓玩家感到期待的，那肯定還是 PC 版能使用各式各樣大神們製作的模組（Mod）。

《劍星》即將在 6 月 12 日推出 PC 版（Stella Blade）

+ 9

而近期，Shift Up 總監金亨泰在新聞發表會接受採訪時也談到「模組」一事，當記者問起：「您對遊戲模組有怎樣的看法？」，金亨泰歐爸做出了這樣的回應：

首先，我完全支持玩家們使用模組。事實上，我自己也很想嘗試一些更刺激的 模組唷！我期待看到許多玩家創作出自己的模組，並與他們進行良性的競爭，看看誰的 模組更有吸引力。

伊芙最終會變成怎樣？（Stella Blade）

而即使目前 PC 版尚未正式推出，但知名的模組網站「Nexus Mods」已有多款可使用在 PC 試玩版的模組能讓玩家嘗鮮。截至撰稿當下，已有 43 個可用模組，其中有幾個模組已被貼上「成人」標籤，紳士們也是用得相當開心。

延伸閱讀：《死亡擱淺2：冥灘之上》6月26日推出 3版本售價公布還有收藏版（點擊連結看全文）

+ 12

延伸閲讀：《Gears of War：Reloaded》初代復刻重製版8月推出 PS5也有分？（點擊連結看全文）

+ 2

延伸閱讀：

《爐石戰記》全新資料片《安戈洛迷城》7 月 9 日登場！「競技場」重大版本更新降臨！

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】