iPhone 16e開局慘淡　歐洲銷量排第9不及前代SE：699歐元定價過高

Counterpoint Research發布的報告顯示，iPhone 16e是歐洲最暢銷的智能手機之一，但其早期銷量仍明顯落後於蘋果之前的中端機型iPhone SE。



據悉，iPhone 16e於2月發布，是蘋果近年來首次用不同於SE系列的產品重新定義中端市場，儘管上市首月就進入了歐洲智能手機銷量前十，但該機型的初期表現不及前代產品。

iPhone 16e（apple）

+ 6

數據顯示，iPhone 16e在3月成為歐洲第九暢銷的智能手機，佔蘋果在該地區總銷量的8%，佔整個智能手機市場的2%，在西歐市場表現略好，總體排名第七。

iPhone 16e早期銷量明顯落後於蘋果之前的中端機型iPhone SE。（Counterpoint Research）

然而，iPhone 16e的初期表現明顯不如之前的iPhone SE機型，2022年發布的第三代iPhone SE在上市首月就位列歐洲暢銷榜第六，佔蘋果當地銷量的12%，2020年發布的第二代iPhone SE表現更強勁，首月排名第三，佔蘋果歐洲銷量的19%，相比之下，iPhone 16e的銷量較2022款iPhone SE下降17%，較2020款下降20%。

iPhone 16e開局不佳的主要原因是其較高的起售價，該機型在歐洲起售價為699歐元，顯著高於2022款iPhone SE的519歐元和2020款的479歐元。

此外，歐洲中端智能手機市場對價格越來越敏感，消費者對翻新機和二手iPhone的興趣日益增長，這使蘋果通過新中端硬件推動銷量的努力變得更加困難。

延伸閲讀：蘋果首款折疊屏擬命名iPhone Ultra 液態金屬鉸鏈可達無摺痕？（點擊連結看全文）

+ 8

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】