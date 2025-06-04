iPhone 16e開局慘淡 歐洲銷量排第9不及前代SE：699歐元定價過高
撰文：快科技
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Counterpoint Research發布的報告顯示，iPhone 16e是歐洲最暢銷的智能手機之一，但其早期銷量仍明顯落後於蘋果之前的中端機型iPhone SE。
據悉，iPhone 16e於2月發布，是蘋果近年來首次用不同於SE系列的產品重新定義中端市場，儘管上市首月就進入了歐洲智能手機銷量前十，但該機型的初期表現不及前代產品。
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數據顯示，iPhone 16e在3月成為歐洲第九暢銷的智能手機，佔蘋果在該地區總銷量的8%，佔整個智能手機市場的2%，在西歐市場表現略好，總體排名第七。
然而，iPhone 16e的初期表現明顯不如之前的iPhone SE機型，2022年發布的第三代iPhone SE在上市首月就位列歐洲暢銷榜第六，佔蘋果當地銷量的12%，2020年發布的第二代iPhone SE表現更強勁，首月排名第三，佔蘋果歐洲銷量的19%，相比之下，iPhone 16e的銷量較2022款iPhone SE下降17%，較2020款下降20%。
iPhone 16e開局不佳的主要原因是其較高的起售價，該機型在歐洲起售價為699歐元，顯著高於2022款iPhone SE的519歐元和2020款的479歐元。
此外，歐洲中端智能手機市場對價格越來越敏感，消費者對翻新機和二手iPhone的興趣日益增長，這使蘋果通過新中端硬件推動銷量的努力變得更加困難。
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