AirPods將全面升級｜Apple 即將於香港時間 6 月 10 日舉行 WWDC 2025，正式發表 iOS 26 與 macOS 26 的同時，傳聞會為 AirPods 帶來一系列重磅升級。根據 9to5Mac 的報導，這次的升級將透過新的 AirPods 韌體更新進行，並配合 iOS 26 提供更多實用的功能，包括可以使用 AirPods 操控相機。



其中最受矚目的新功能之一，就是「睡眠偵測與自動暫停播放」功能。根據爆料，Apple 有意整合 Apple Watch 的睡眠偵測數據，讓 AirPods 能自動判斷用家是否入睡，一旦偵測到進入睡眠狀態，將自動暫停音樂。這對習慣聽音樂、冥想或播放白噪音入眠的用家而言，是一項極具實用性的升級。不僅能避免內容不斷播放而影響電量和數據用量，還能在醒來時更容易接續內容進度。

除了睡眠控制功能外，AirPods 也預計引入新的「頭部動作手勢」。Apple 已經為 AirPods Pro 加入點頭或搖頭接聽／拒接電話的功能，如今這一套感應系統將再升級，未來可能可用於調整音量大小和模式。也就是說，用家只需輕微點頭或搖頭，即可快速切換 AirPods 的環境音模式，提升真實場景下的聆聽與互動效率。

另一個讓人意想不到的功能，則是「相機遙控」。Apple 正在測試一項可以透過按壓 AirPods 耳機柄來觸發 iPhone 拍照的機能，讓用家可以遠端控制手機相機，非常適合自拍、團體合照或定時攝影等用途。

針對錄音與通話品質的提升，AirPods 也將導入類似 iPhone「音訊模式」中的「錄音室等級麥克風」選項。用家或將能在錄音、語音備忘錄或視像會議中選擇不同音效模式，如電影感、錄音室感等，讓語音輸出更具層次與專業感。

值得一提的還有 Apple 對 AirPods 與 iPad 配對的升級。據傳 Apple 正在開發一套新機制，能讓 AirPods 更輕鬆地與多部共用 iPad 裝置進行快速切換與配對，尤其針對學校與工作場景，進一步提升裝置管理效率與便利性。