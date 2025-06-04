YouTube放棄支援7款舊iPhone iPad｜YouTube 的iOS版 app 應用程式近日發表最新20.22.1版本，根據全新的系統需求所示，新版本只支援 iOS 16 、 iPadOS 16 或以上版本的硬件使用。換言之將有多款無法升級到iOS 16 作業系統的舊iPhone及iPad，無法再更新YouTube app。



雖然YouTube App 在 App Store 的更新說明並無明文表示系統最低需求，但實際上20.22.1版本寫明最低支援的作業系統為 iOS 16 及 iPadOS 16。換言之，以下7款無法升級至iOS 16 或及新版本作業系統的apple 裝置，可以繼續用原有的YouTube app，但就無法安裝新版，或更新應用程式。

受影響機型包括：

+ 3

iPhone 6s／iPhone 6s Plus／iPhone 7／iPhone 7 Plus／iPhone SE（第一代）／iPad Air 2／iPad mini 4 。當然，更舊款的iPhone iPad 早就已被YouTue放棄了。

舊機主仲有咩方法睇YouTube？

另外一問題是，YouTube 將來甚至可能會因為兼容性或安全性問題而停止讓舊版應用程式運作。對於仍然使用上述裝置嘅用戶，雖然無法使用最新版YouTube應用程式，但仍然可以透過Safari或其他瀏覽器訪問YouTube網站觀看影片。不過，瀏覽器版本可能缺少應用程式嘅一啲功能，例如離線播放、畫中畫模式或通知等。