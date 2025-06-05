Nintendo Switch 2 香港上市實況｜任天堂新一代主機NS2今日（6月5日）上市，記者在深水埗黃金電腦商場掃場，發現供應量充足，現貨比原價約高$100左右，而且可以單機購買，不用額外買芒貼、手提袋等配件。



等唔到收工！深水埗中午現200人超長取機人龍

但又不代表Switch 2 無人問津，相反不少game鋪有店員在幫Switch 2 買家貼「屏幕保護貼」、甚至有店內出現10人左右人龍，可見買家不少。而某家先前有做網上預訂的遊戲店，或許低估了 Switch 2 玩家的心急程度，想不到中午12時，已有大量打工仔抽出午飯時間衝到遊戲店排隊拿取 Switch 2！由九江街一路形成一條長達200人以上的「C型」人龍，一路排到去元州街麥記對面！

等唔到收工！深水埗中午現200人超長取機人龍

有到場取機的網民留言指，店鋪其實一早已擔心有極多人同時間在首次拿取 Switch 2，曾在網上呼籲不想排隊的人可以等多一日再拎。但將心比己，一早訂機當然是想首天就能玩到，最終也出現長龍，店方在fb建議買家在排隊時提早準備好訂單號碼、聯絡電話等情報，又建議想快就用現金付款，有網民計過，最保守預計都需要10小時才能處理好200位買家。

等唔到收工！深水埗中午現200人超長取機人龍

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深水埗黃金商場．正價現貨任買免食骨

此外，黃金商場那邊大部份game鋪都以正價+$100蚊供應Switch 2 淨主機（$3550）／連Mario Kart World 版本（$3750），可以直接出機。同場亦有日本水貨，約售$3390及$3548，但就要求買家同時購買約$80的屏幕保護貼及機袋。供應量充足，不過每間鋪都有人在排隊區機，又有店員在幫用家「貼芒」，可見都是真玩家自用。而聽行家轉述，旺角信和中心方面的供貨情貨及定價相約，部份店鋪就表示現貨快將售罄，賣光了就要等下一轉貨，可能要6月中才買到，不過只作參考，玩家可按個人需要出手。