WWDC2025傳聞最終整合：iOS 26正式改名？AirPods升級　有硬件？

WWDC2025傳聞最終整合｜WWDC 2025即將香港時間於 6 月 10 日凌晨在 Apple Park 正式揭幕，預計將展示新一代OS系統功能，今年傳聞會把各個作業系統命名革新，全平台介面風格統一，再加入更多AI與多媒體體驗的進一步整合，以下一次過把 WWDC 2025 的傳聞公開，率先一步了解新 OS 有可能加入的功能。



最引人注目的變化之一，是 Apple 將全面更改作業系統的命名方式。從今年開始，所有作業系統版本將以年份編號方式命名，取代過往的遞增數字版本。這意味著，原本外界預期的 iOS 19、iPadOS 19、macOS 16 等名稱，將全部同步為 iOS 26、iPadOS 26、macOS 26 等，以反映 2025 到 2026 年的軟體支援周期。這項命名策略的改變，能夠簡化一般用家對各系統版本的理解，不再讓 iOS、watchOS、tvOS、visionOS 等彼此在數字命名上脫節。

在設計方面，iOS 26 將迎來自 iOS 7 以來最大幅度的視覺更新。根據爆料指出，Apple 將從 Vision Pro 的操作介面汲取靈感，導入大量圓潤圖示、玻璃質感、半透明浮動選單與 pill-style 的底部導航欄，營造出更具未來感的視覺語言。這項更新也將同步出現在 iPadOS 26、macOS 26 Tahoe、watchOS 26 及 tvOS 26 上，使整個 Apple 生態的軟體外觀與操作邏輯更加統一。

macOS 26，代號 Tahoe，則會是另一項焦點。作為今年桌面作業系統的代表版本，macOS 26 不僅會延續上述新設計風格，同時也會內建新一代遊戲 App 與 AirPods 功能強化，進一步拉近 macOS 與 iOS 的功能距離。

watchOS 26 雖然不會進行大改，但仍會參考 visionOS 的部分設計元素，尤其是在光影效果、玻璃感與圓形按鈕等細節上進行微調，進一步強化與其他 Apple 裝置的一致性體驗。值得一提的是，Apple Watch 將會引入Apple Intelligence的新功能，雖然由於硬件限制不支援完整 on-device AI，但仍可透過雲端運算方式強化某些智能應用場景。

tvOS 26 則會專注於簡化內容導向的設計，讓影片與媒體內容更加突出。搭配 iOS 26 的設計語言，電視平台介面將更加清爽直覺，操作層級減少，並加入更多支援視覺焦點導引的元素，為用家提供更沈浸的觀賞體驗。

除了系統介面升級外，iOS 26 還將納入多項新功能。當中包括整合 AI 技術的電池管理功能、升級版的 Health App（加入營養追蹤與建議）、以 AI 強化的 Shortcuts App、新遊戲平台，以及 AirPods 的五項重大升級如睡眠偵測、自動暫停、頭部手勢、相機遙控等新功能。

雖然目前傳聞中並未提及太多硬體相關更新，但歷年來 WWDC 都不乏 Mac 系列硬體驚喜。考慮到其他 Mac 系列裝置多已完成升級週期，MacBook Pro 預計也將等到年底更新。今年唯一仍有機會在 WWDC 現身的設備，或許是新一代 Mac Pro。