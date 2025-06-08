WhatsApp都出AI？內置私人助理+傾訴對象　無需手機號碼建立對話

AI無處不在，沒想到 WhatsApp 也正在進行AI測試，計畫讓用家可以在APP內建立屬於自己的 AI 聊天機器人，這項功能被命名為「AI Studio」，目前正在小範圍向 WhatsApp 測試者推出。



根據 WABetaInfo 的揭露，AI Studio 提供一個簡明而直觀的流程，協助用家在無需任何編程知識的情況下，快速建立出一個屬於自己的 AI 助手。整個操作從選擇 AI 的角色開始，無論是學習教練、旅行助理，抑或是日常激勵夥伴，用家可以根據自身需求與使用情境做出設定。接下來是個性與語氣的選擇，從冷靜而睿智、充滿活力與幽默感，到專業而具有資訊性的對話風格，都能一一挑選，打造獨一無二的 AI 對話風格。

這樣的功能聽起來是否似曾相識？確實，它與 OpenAI 推出的自定義 GPT 或 Google Gemini 所推出的 Gems 功能頗為相似。不同的是，WhatsApp 的導入方式更為貼近一般用家的日常使用習慣，無需跳轉至第三方平台，也無需技術背景知識，就能在聊天軟體中即時創建、啟用與互動。

目前這項功能仍處於測試階段，尚未有具體的全面推送時程，但已足以讓科技愛好者與開發者引頸以待。更有趣的是，除了 AI 助手的創建功能外，WhatsApp 近期也在測試一項同樣是用家期待已久的功能—使用者名稱（Usernames）制度。

這項新功能的核心概念，就是讓用家可以透過一個唯一的識別名稱來與他人建立聯繫，從而無需再公開手機號碼。這對於許多重視隱私的用家來說，是一項重大突破。在目前的 WhatsApp 設計中，幾乎所有通訊建立的前提都是以手機號碼為基礎，這也導致用家在進行陌生人社群互動時有所顧慮。而透過使用者名稱制度，WhatsApp 將有機會實現像 Telegram 一樣的無號碼聊天體驗，既保留了聯絡便利性，又有效提升隱私保障。