CAPCOM《虛實萬象Pragmata》推出有期　備有14種字幕更有中文配音

CAPCOM旗下備受關注的科幻動作冒險遊戲《Pragmata虛實萬象》，在6月5日的線上發布會上，釋出了全新的預告片，標誌着這款遊戲正式進入玩家視野。目前，Pragmata已在Steam與PlayStation Store開放了專屬商店頁面。



從Steam頁面的訊息可以看出，本作提供了14種語言的字幕支持，並包含了11種語言的配音內容，其中就包括了中文配音，這對於中文玩家而言無疑是一個好消息。

《虛實萬象Pragmata》（capcom）

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這也是繼最新作品《怪物獵人：荒野（Monster Hunter Wilds）》後，CAPCOM再度推出支持中文配音的重要作品，顯示出其對中文市場的重視。

《虛實萬象Pragmata》2026要來了（capcom）

Pragmata構建在一個近未來的科幻世界中，以獨特的駭客風格為基調，講述主角「休」（Hugh）與人工智能夥伴「黛安娜」（Diana）在寒冷孤寂的月球研究設施中並肩作戰、共同求生的故事。

《虛實萬象Pragmata》將在多個平台推出（capcom）

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