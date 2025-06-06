iPhone 17系列支援Qi 2.2無線充電　MagSafe支援50W大提升9月發布

據媒體報道，蘋果兩款新型MagSafe充電器獲得認證，其型號分別是A3503和A3502，它們支援升級後的Qi 2.2標準，充電器採用白色圓盤設計，分別配備2米和1米長的編織線纜。



通過認證文件不難看出，蘋果正在轉向下一代無線充電標準Qi 2.2，這是無線充電聯盟(WPC)推出的新版Qi標準，基於Qi 2.1改進而來。

iPhone 17夠吸引力嗎？（X）

此次升級意義重大，主要在於更快的充電速度，Qi 2.2技術上可支援高達50W的充電輸出，相比之下，Qi 2標準最高僅支援15W。

iPhone 17系列支援Qi 2.2無線充電（9to5mac）

測試文件還顯示，該款充電器兼容iPhone 16到iPhone 11系列的所有設備，表明Qi 2.2充電器與現有設備具有廣泛兼容性，但使用舊機型充電時其速度會受到限制。

iPhone 17系列支援Qi 2.2無線充電（9to5mac）

除了更快的充電速度外，Qi 2.2還改進了磁力對準和充電效率，該標準還具備向下兼容舊款Qi充電器的特性，蘋果尚未正式宣佈這些新充電器，但它們的出現表明，我們很可能在未來幾個月內看到新品上市。

這也意味着iPhone 17系列將支援新的無線充電標準，但並不能保證17系列將支援50W充電，蘋果預計將在9月發布iPhone 17系列。

網上流傳的iPhone 17系列規格（X）

據爆料，iPhone 17系列將進行產品線大調整，砍掉銷量不佳的Plus機型，新增超薄款Air系列，四款機型分別為Air、標準版、Pro和Pro Max，定位更加清晰，滿足不同用戶的需求。

這次iPhone 17系列四款機型將全線支援120Hz刷新率，此前該技術僅限於Pro系列機型，這是iPhone 17系列首次在標準版機型上支援高刷新率。

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