連續兩星期落雨！晾衫點算好？抽濕機vs乾衣機 家電廠教3乾衣貼士

落雨如何晾衫｜受熱帶氣旋「蝴蝶」影響，到 6 月 20 日前香港都會有狂風大驟雨或驟雨。差不多連續兩個星期的下雨天，每次洗完衣服最頭痛的就是如何晾乾。很多人第一時間會想到使用乾衣機即可，但其實部分衣物的質料並不適合放在乾衣機內烘乾，到底還有什麼方法呢？



抽濕機 VS 乾衣機

乾衣機作為專門用來乾衣的工具，在乾衣速度上具無可置疑。但不是所有家庭都有空間放多一部乾衣機，或支付高昂的價格購買一體兩用機。不如如果家中晾衫空間有限，或是希望衣物能夠快速完成乾燥，乾衣機則更符合需求。

而抽濕機不僅能乾衣，還能為室內空間抽濕，特別適合香港、台灣等潮濕地區，尤其是每天下雨的日子。此外，抽濕機不會令衣物縮水或變形，更適合處理貴重衣物。對於一些容易縮水或變形的衣物，建議使用抽濕機進行乾衣，以避免損害衣物。

抽濕機更省電？

如果考慮電費使用的話，根據港燈提供的電費估算數據，2,000W的乾衣機每小時所需電費約為$2.23，而一桶衣服的乾衣時間約為2小時，即每次使用電費約為$5.42。相比之下，500W的抽濕機每小時最高所需電費為$0.68，若每次乾衣需要4小時，每次使用電費則約為$2.72。抽濕機的電費支出僅為乾衣機的一半，節能效果顯著。

那抽濕機怎樣用才更有效率乾衣機？日本品牌獅王也曾在官網分享用抽濕機晾乾衣服的方法：

1、衣物較少時，讓風從下方吹

若衣物較少，將抽濕機放置於靠近衣物的位置，讓風從下方吹上來，能有效幫助衣物乾燥。不過記得保持距離，與衣物之間最好留有約40公分的空間。由於重力的作用，衣物通常會從上方開始乾燥，水分會集中在下襬部位，這部分是最難乾的，因此讓風直接吹到衣物的下部，有助於加速乾燥過程。

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2、衣物較多時，風應從側面吹，並採用拱門形狀晾掛

當衣物數量較多時，抽濕機應放置在衣物的側邊，這樣能確保風均勻地吹拂到每一件衣物。晾衣時，可以將較長的衣物掛在兩側，較短的衣物掛在中間，這樣形成拱門形狀，有助於風流更順暢地流動，提升乾燥效率。

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3、保持適當間距晾衣，促進快速乾燥

保持衣物之間的間距，有助於風流順暢並加快乾燥速度。建議每件衣物之間保持約一個拳頭的距離，這樣能確保空氣流通無阻，讓衣物乾得更快。