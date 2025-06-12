HUAWEI華為Pura 80系列手機發布｜Ultra超大底雙長焦革新影像體驗

Huawei華為 Pura80／Pro／Pro+／Ultra手機發布｜Huawei華為6月11日正式發布全新Pura80系列智能手機，此系列承載品牌於影像科技與設計美學領域的最新突破。涵蓋Pura80、Pura80 Pro+及Pura80 Ultra等多款型號，旨在為各位用家帶來耳目一新的流動體驗。系列定價由人民幣6499元起。



HUAWEI華為Pura 80系列手機發布

Pura80系列設計：東方美學與極致防護

Pura80系列在設計上匠心獨運，靈感源自中國傳統單色釉瓷，呈現出獨特的典雅氣質。Pura80提供絲綢黑、白、金及綠等多種配色選項，滿足不同用家品味。為提升手機的耐用性，Pura 80 Pro+及Pura 80 Ultra版本更率先採用第二代玄武強化崑崙玻璃，大幅提升螢幕的抗跌及抗刮能力，為用戶提供更全面的防護。

全新1吋大底主攝

Pura80 Pro＋提供白、黑、綠、紅配色

Pura 80 Ultra：突破性影像科技

作為系列的巔峰之作，Pura80 Ultra在攝影功能上實現質的飛躍。其搭載一吋超高動態範圍感光元件的主鏡頭，配合獨特的雙長焦鏡頭系統，無論在任何光線環境下，皆能捕捉細膩而富有層次的影像。此外，Pura80 Ultra引入華為相機個性化色彩卡功能，並支援AI輔助構圖建議及AI反光去除技術，讓用家輕鬆拍出專業級作品，重新定義流動攝影的可能性。

Pura80 Ultra提供鎏光金和鎏光黑

HarmonyOS 5.1：智能高效體驗全面升級

Pura80系列是首批預載全新HarmonyOS 5.1操作系統的智能手機，此系統在整體性能上實現36%的顯著提升。新版操作系統帶來多項升級功能，包括全新「小藝」智能助手、互動鎖屏介面，以及全面強化的通訊與安全功能。HarmonyOS 5.1的應用，確保Pura80 Pro+及Pura80 Ultra用家享有更流暢、更智能及更安全的數碼生活體驗。

Pura 80 Pro+與Ultra：頂級配置技術

除了卓越的影像與操作系統，Pura80 Pro+與Pura80 Ultra在硬件配置上亦不容小覷。兩款旗艦機型均支援雙向衛星通訊功能，確保在無網絡覆蓋區域仍能保持聯繫，極大地提升了用家在極端環境下的安全保障。兩款型號均配備5700mAh大容量電池，並支援快速有線及無線充電技術，確保全日續航無憂。

Pura80 Pro售價

Pura80 Ultra售價

售價一覽



Pura80 Pro：12+256GB 6499 人民幣，12+512GB 6999 人民幣，12+1TB 7999 人民幣；

Pura80 Pro+：16+512GB 7999 人民幣，16+1TB 8999 人民幣；

Pura80 Ultra：16+512GB 9999 人民幣，16+1TB 10999 人民幣

Pura80 Pro及Pro+將會6月14日推出，而Pura80 Ultra則6月26日推出