iOS 26隱藏功能　自動偵測鏡頭有無污糟　提用家需要清潔鏡頭

iOS 26隱藏功能｜Apple 在剛結束的WWDC 2025中發表了 iOS 26，即使在發布會中已經介紹了很多新功能， 但原來當中仍悄悄埋藏了一項對隱藏功能，名為「鏡頭清潔提示」（Lens Cleaning Hint）。這項並未在 WWDC 舞台上強調的新功能，藏身於官方列出的 36 項未公開詳細說明的更新細節清單中，或許乍看之下不夠吸睛，但對於依賴 iPhone 拍攝的用家來說，卻有可能成為日常使用中極為重要的一項提升。



在極依賴手機拍攝的今天，多少次，以為拍下完美的風景照或人像，回頭檢視時卻發現照片上出現模糊的霧氣感、對比度低落，甚至整體色調偏灰濛濛，這些問題往往源自於一個再平常不過的疏忽—鏡頭上沾染了手指油脂、灰塵或衣物纖維。雖然這些污漬往往不是肉眼易察覺，但卻足以影響畫質，尤其是在光線反差大的場景或逆光拍攝情況下，問題更顯明顯。

「鏡頭清潔提示」的出現，正是針對這類問題而生。雖然 Apple 尚未在發表會中說明該功能的技術原理，但從字面與目前有限的情報推測，這應該是透過 iPhone 的攝影 AI 演算法，即時分析鏡頭進光異常或圖像模糊狀態，判斷是否為鏡頭表面受污染所致。當系統判定畫面清晰度或對比度低於標準值，便會主動提示用家清潔鏡頭。這項設計看似微小，卻極具貼心之意，等同於多了一位「拍攝助理」，隨時提醒你：「喂，鏡頭有點髒，先擦一擦吧。」

這項功能對於日常使用者而言或許不那麼顯著，但對於經常以 iPhone 為主要拍攝工具的創作者、攝影師、YouTu ber或社交媒體經營者而言，卻能大大減少後期處理照片的麻煩。畢竟，有時候一張構圖完美的照片若因為畫面霧化而無法使用，不僅浪費當下的拍攝時機，更可能損失珍貴素材。