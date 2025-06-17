SD高達G世代永恆｜地圖事件 Vol.1玩法　最快拎齊獎勵＋積分挑戰

《SD高達G世代永恆》推出全新的活動「地圖事件 Vol.1」，玩家將在活動關卡中，自行在地圖上決定行去那一格，每格上都有不同的內容，如戰鬥﹑Buff﹑補給券等。不過新活動的體力要兩小時才回一體，想盡快打完 3 個區域，再挑戰積分的話，可以參考以下方法：



「地圖事件 Vol.1」共分有三個區域，每個區域都有一個 Boss，打贏可以開放下一區，前兩個區域更有各一關隱藏 Boss，打贏後可以得到 10 體力。因此，在前兩個區域中，玩家的目標可以放在用最短的距離，打到隱藏 Boss，以及區域 Boss。同時，打贏區域 Boss 一可以獲得活動限定艦；區域二能獲得活動限定角色。

正因為要用最短的距離去打到 Boss，因此不在最短距離路線上的 Buff﹑獎勵﹑炮台，在打完區域三 Boss 前都不建議行。由於「地圖事件 Vol.1」的任務沒有清圖獎勵，所以玩家無需把地圖上的格都行完，之後有多餘體力就去補回戰鬥關拿首勝的 50 石即可。不過要提醒的是，地圖上會送 19 張補給券，分別是區域一的 6 張﹑區域二的 3 張，以及商店可以買 10 張，千萬不要漏。

當打完區域三 Boss 後，就會開放積分挑戰，積分越高就能拿到越多獎勵，目標是在最大損害﹑剩餘單位數﹑回合數﹑破壞敵方數四方面都拿到 SS 評價。如果在這個部分出現機體強度不夠的情況，就可以回去把 W 的 Buff 拿完再打。