高達模型體驗館9月日本開幕｜動畫《機動戰士高達》誕生超過40年，最成功的商品莫過於仍然堅持99％在日本靜岡生產的：Gunpla／高達模型 。知名玩具商萬代 BANDAI SPIRITS 近日宣佈，將於2025年9月2日在靜岡縣靜岡市的BANDAI HOBBY CENTER 新工廠內開設全新的高達模型體驗館。新館以「塑膠模型價值設計」為主題，遊客可以參與「塑膠模型設計師」體驗，由零開始了解高達模型設計、模具開發、包裝設計、生產過程，更可設計出獨一無二的專屬高達模型。



高達GQuuuuuuX 10｜自護軍備晒冷魔霸有13號機？基連出場2分鐘就…

館內亮點與特色

現在高達迷遊日本，最想去的當然是大阪世博睇1：1高達，不過世博展期就只去到10月13日，之後Gundam迷又要返回關東了，因為靜岡的萬代總部又有新玩法！

大家都記得疫情期間人人都不敢出街，情願留在家砌模型，引爆了全球模型熱潮。萬代為應付不斷增加的需求，2024年開始興建新廠房，並在新工廠的2至3樓開設全新體驗館「BANDAI HOBBY CENTER PLAMO DESIGN INDUSTRIAL INSTITUTE MUSEUM」（簡稱BHC PDII MUSEUM）。館內最引人注目的是入口處展示的實物大高達塑膠模型紀念碑，各位膠佬／高達迷一走進去，就會嗅到一陣濃厚的「高達味」。

設計圖片

萬代BANDAI HOBBY CENTER 新工廠3D floor plan

高達GQuuuuuuX 09 沙崙之薔薇｜娜娜解平行宇宙之謎或有兩個馬沙

體驗館三大區域：

觀看區域：遊客可透過玻璃窗觀看新工廠的實際生產過程，包括塑膠成型和產品包裝等真實製造環節。

學習區域：詳細介紹高達模型及其他塑膠模型的完整製作流程，展示萬代在作品還原度、組裝便利性和高品質追求方面的製造理念和創新技術。

學習區域：詳細介紹高達模型及其他塑膠模型的完整製作流程。

學習區域：詳細介紹高達模型及其他塑膠模型的完整製作流程。

體驗區域：齋睇當然不夠，遊客更可使用專屬的體驗ID卡，在觸控螢幕上設計專屬於你的高達模型，包括決定形狀和顏色，並體驗模具設計和包裝設計。完成體驗後，遊客還能製作並帶走自己設計的包裝盒作為紀念品。

遊客更可使用專屬的體驗ID卡，在觸控螢幕上設計專屬於你的高達模型

完成體驗後，遊客還能製作並帶走自己設計的包裝盒作為紀念品。

新工廠的先進設備｜兼顧環保與可持續發展

配合體驗館開幕，BANDAI HOBBY CENTER 新工廠將於7月24日運營，採用最新自動化設備，包括多色與單色成型機、自動運輸車及倉庫系統，實現一條龍作業。新工廠在屋頂安裝1,080片太陽能板，總計1,858片，推動綠色製造。萬代預計2026年度產能將比2023年增加約35%，大幅提升生產效率，24小時生產高達模型，滿足全球Gundam粉絲需求。

BANDAI HOBBY CENTER 新工廠將於7月24日運營，採用最新自動化設備

參觀資訊｜香港人去唔去到？

體驗館採用完全預約制，參觀時間約90分鐘，營業時間為上午9點至下午5點30分。門票價格為成人（13歲以上）2,860日圓，兒童1,100日圓，學齡前兒童免費入場。唯該預約系統暫時只限日本IP登後，未能接受海外遊客預約，香港人或敢要居日的親友代為訂飛。

網頁：https://bhcpdii.bandai-hobby.net/