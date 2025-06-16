Switch 2 在日本一機難求，向來以真宅女身份深得動漫迷喜愛的日本藝人中川翔子，8日在自己的 X 興奮地報告已成功買到Switch2，並在 YouTube 發表開箱片，但部分網民竟因3個原因，質疑中川向她平日大力批評的炒家買機，指她講一套做一套。中川關閉了YouTube開箱片的留言功能，並在15日於X（前稱Twitter）表示對不實指控感到冤枉及傷心。



口說反炒賣．卻又買炒貨

中川翔子 6月8日中川在自己的 X 發文：「成功買到Switch2了！太開心了！」，並公開了一張抱著包裝好的Switch2的照片，並同步在YouTube發表開箱影片。

中川翔子 6月8日中川在自己的 X 發文：「成功買到Switch2了！太開心了！」

中川出道20多年，一直以「真正同聲同氣御宅族」身份為賣點，曾多次痛陳「轉售廚」（即搶購限定品再在網上高價轉售之行為）影響宅民，網民因為3個理由，指該部 Switch 2 疑似是向mercari、Yahoo拍賣上的黃牛黨買機，指她對炒賣「口中說不、身體卻很誠實」，究竟理由向在？

1：Switch 2 包裝盒外有bubble紙（氣泡膠）包裝，網民質疑如果是從任天堂官方或各大型電器店購買，都應該不會有bubble紙，但卻是mercari二手網、Yahoo拍賣網的黃牛黨賣機常見的郵寄樣式。

網民質疑如果是從任天堂官方或各大型電器店購買，都應該不會有bubble紙

2：Switch 2 當時供應緊張，需透過抽籤方式發售，首批中籤者於6月5日報告中籤，而中川等到8日才報告，因此也引起了進一步懷疑。（喂大佬，剪片都要時間呀…）

Switch 2 首批中籤者於6月5日報告中籤，而中川等到8日才報告，因此也引起了進一步懷疑。

3：中川雖然買了Mario Kart World同捆版主機，但在YouTube上網民發現她竟另外再購買了實體《瑪利歐賽車世界》盒帶，質疑以宅民自居的她，根本不了解自己買了甚麼，又笑她被黃牛欺騙了：「佢真係唔識㗎喎！」

網民發現她買完《瑪利歐賽車世界》同梱版主機，竟另外再購買了實體盒帶。

中川關閉影片留言｜堅持沒買炒貨：你們想多了

然而中川並無意道歉，直接封鎖了指控她買炒貨的網民、並刪除留言。網民自然是跟你鬥過、刪一留十，最終事件完全失控，中川只能關閉YouTube開箱片的留言功能。15日中川再在X（前稱Twitter）解釋：「對於眾多無根據的揣測，我感到很難過，本來亦不想再提。不過，我可以肯定地說，我絕對沒有在二手平台或向黃牛買Switch 2 。」她亦透露自己的心情：「因為一些完全錯誤的所謂線索而被罵成這樣，真的讓我很傷心。」至於為何買了同梱版又再買帶，對此中川解釋確是不小心買多了。

最終事件完全失控，中川只能關閉YouTube開箱片的留言功能。

網上意見分歧，要求證據聲音持續

中川有段X似乎是在解釋為何要關閉影片留言：「我永遠不想和那些在社群媒體上攻擊別人的人有任何瓜葛。」而網民對中川也並一面倒責罵，網上引起了正反兩極的討論：「這種事最好不要理會，認定你買炒貨的人，無論你怎樣解釋都不會改變看法」；但也有人要求中川公開證據，「只要出示中籤電郵，大家就會停止討論」、「拿出購買單據就可以證明清白」。亦有人指中川根本不需要買炒貨：「以中川的身份，開句口工作人員或粉絲就自然會幫買」、「這麼快就斷定是黃牛貨，其實很武斷」。