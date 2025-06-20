AI的普及令生活非常便利，汽車內也加入了不少AI系統，特別是電動車，輔助司機更有效和安全駕駛。近日，內地就爆出一單AI太「智能」弄巧成拙的趣聞，AI系統竟因司機眼睛太小，多次誤以為他正在疲勞駕駛，而發出 20 多次提醒。



浙江一位車主近日因「眼睛太小」而在駕駛過程中連續小米 SU 7 系統誤判為疲勞駕駛，在網上分享後引起網友熱議。事情發生在6月17日，當事人李先生駕駛一輛小米SU7電動車正常行駛時，卻在短短幾公里的路程中接連收到車輛的「請專心駕駛」語音提醒。這本應是保障行車安全的貼心功能，卻因誤判反覆跳出提示，讓他哭笑不得。他開玩笑地把這段經歷拍成影片上傳網絡，戲謔寫道：「眼睛小不要開小米哦！」影片曝光後迅速引發網友熱烈討論。

李先生在接受媒體採訪時坦言，這不過是他日常駕車中碰上的一個趣事，並沒有惡意批評或不滿，只是覺得實在太有趣了，才想分享給大家一笑。他提到，事發當時車輛從起點開到目的地大約三﹑四公里，卻連續收到了將近20次提醒。為了驗證是否真與自己的「眼睛太小」有關，他還試著將眼睛睜大，果然提示聲頓時安靜下來。他笑言：「我姐姐也開這輛車，但從沒遇到這樣的情況。我猜測是不是因為我眼睛小，系統就誤以為我在打瞌睡。」

雖然只是輕鬆的玩笑，卻無意間揭開了疲勞駕駛識別系統的一個小盲點。隨後李先生也表示，他已將情況反映給小米官方客服，對方也予以理解與記錄。他個人並未因為此事而感到困擾，反而認為從另一個角度看，這種提醒反映出系統夠敏感，說明它有在保護駕駛者。

難道駕駛小米電動車，要學《發條橙》撐開雙眼？（《發條橙》劇照）

對此，小米汽車方面也迅速作出回應。小米客服人員表示，SU7等系列車型皆搭載了「疲勞駕駛提醒」功能，該系統基於AI影像識別與行為判斷，當偵測到駕駛人有打哈欠、頻繁眨眼、低頭或閉眼過久等行為時，便會自動發出語音提示，提醒駕駛者注意路況、恢復精神。此功能屬於智能安全輔助的一部分，主要目的是降低因駕駛疲勞導致的交通風險。

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客服進一步解釋，這套系統並非針對個別車主的外觀特徵，而是基於演算法對「眼部行為模式」進行判斷。若駕駛人的眼型與系統預設的疲勞特徵相近，例如眼睛較小、睜眼幅度較低，或是天生眼皮下垂，都有可能在某些角度或光線下被誤判為「閉眼」、「精神不集中」。而這類情況亦可透過個人偏好設定來調整或關閉提示，不過客服也強調：「出於安全考量，不建議用戶關閉此功能。」