Gran Turismo 7收錄首款中國電動車小米SU7 Ultra　1:1高精度還原

倫敦時間6月7日，在Gran Turismo世界系列賽2025揭幕戰現場，日本知名電子遊戲開發公司Polyphony Digital正式宣佈，已與小米達成合作，旗下賽車遊戲《Gran Turismo 7/跑車浪漫旅7》將收錄小米汽車開發的高性能智能電動汽車小米SU7 Ultra 。



據悉，SU7 Ultra 將在《Gran Turismo 7》中登場，成為該系列歷史上首款中國車。

《Gran Turismo 7》正式宣佈納入歷史上首款中國車：小米SU7 Ultra（x）

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今年5月，Gran Turismo系列製作人山內一典專程到訪北京，與小米集團創始人、董事長兼CEO雷軍及相關高管團隊進行了會面。

其間，山內一典還在賽道上深度試駕了小米SU7 Ultra，並前往位於北京亦莊的小米汽車超級工廠探訪該車型的研發製造基地。

《Gran Turismo 7》正式宣佈納入歷史上首款中國車：小米SU7 Ultra（x）

山內一典表示，很高興和小米開始合作。中國汽車工業發展很快，小米的汽車事業起步不久，從智能手機到家電、智能穿戴，全面覆蓋人民生活的智能生態系統中，製造出了優秀的汽車SU7作為其中非常重要的一部分，還同時推出SU7 Ultra原型車打破了紐北圈速紀錄。

我看到了這些成就，被小米的勇氣，好奇心，熱情，和實現這些成就的努力不懈而感動，衷心敬佩。這和我們Gran Turismo和Polyphony Digital的精神有很多的共鳴。

雷軍表示，小米十分認同山內一典先生的先進理念，即通過技術構建更美好的人類社會，小米也一直在追求通過技術讓全球每個人都能享受科技帶來的美好生活，雙方在此基礎上不謀而合。

Gran Turismo系列以追求極致品質與體驗而聞名於世，非常高興小米SU7 Ultra能被收錄入Gran Turismo，期待讓更多的Gran Turismo玩家、汽車文化愛好者領略小米汽車為代表的高性能智能汽車的魅力。近年來中國汽車工業發展很快，希望未來能在Gran Turismo中看到更多中國汽車的身影。

在此次Gran Turismo與小米官宣合作現場，山內一典表示，SU7 Ultra在全球智能電動汽車中有令人驚喜的表現。他認為，小米SU7 Ultra 能夠征戰紐北並追求優秀的成績，充分展示了小米汽車強大的技術實力。

《Gran Turismo 7》正式宣佈納入歷史上首款中國車：小米SU7 Ultra（x）

小米汽車首席測試車手、小米汽車動態性能開發負責人任周燦在活動現場表示，團隊將紮根紐北，持續打磨產品，不斷突破豪華科技性能車的極限。

據悉，Gran Turismo將與小米汽車一同完成車輛在遊戲中的開發，以期儘可能還原小米 SU7 Ultra的極致駕控體驗。

未來，小米還將會與Gran Turismo一起打造Xiaomi VISION GRAN TURISMO 概念車。

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