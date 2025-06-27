STEAM 夏日特賣推出，由即日起至 7 月 10 日上午 10 點，大量熱門遊戲舉行折扣優惠，包括《Cyberpunk 2077》﹑《Elden Ring》﹑《Red Dead Redemption II》﹑《黑神話：悟空》﹑《光與影：33號遠征隊》等，百二蚊就可以玩小島秀夫《Death Stranding Director's Cut》！以下分享20隻必買之選。



作為 FromSoftware 近年最受矚目的代表作之一，《Elden Ring》自發售以來便橫掃全球各大遊戲獎項，深受玩家推崇。而在此次夏日特賣中，罕見地來到6折優惠，折後價格對於未曾入坑的玩家來說極具吸引力。隨著近期推出的更迎《黑夜君臨》再次引發話題，此時可說是入手《Elden Ring》的絕佳時機。

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除了重量級的《Elden Rin》，今年特賣也帶來了許多期待作，例如近期頗受矚目的《33號遠征隊》，受到大量亞洲玩家推薦的動作遊戲《黑神話：悟空》也首次出現在折扣名單中。熱門 3A 大作外，《Hades》、《Hollow Knight》、《Stardew Valley》、《Slay the Spire》等獨立神作也非常值得入手。