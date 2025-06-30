傳Apple正研發7款頭戴裝置　Apple Glasses/平版Vision Pro將面世

傳Apple正研發7款頭戴裝置｜隨著市場上越來越多品牌推出頭戴式裝置，Apple也再次將目光投向頭戴式裝置與智慧眼鏡的領域，並且似乎不打算只推出一兩項產品試水溫，而是野心勃勃地一口氣研發多達七款裝置，準備在未來幾年陸續推出。



根據知名Apple分析師郭明錤最新報告指出，Apple目前正著手開發七款頭戴裝置，橫跨兩大產品線，其中五款已有明確的量產時程。郭明錤透露，Apple將頭戴式裝置視為下一波硬件的主要趨勢，甚至有可能接棒iPhone成為新一代主力產品。

Vision Pro 終於有平價版—Air

在Vision Pro系列中，Apple現正研發三款裝置。首先是已推出的首代Vision Pro，在2025年預計會有一次硬體升級，雖然核心規格不變，但處理器將進一步升級為M5晶片，並預計在2025年第三季進入量產。

接下來是備受關注的平價版「Vision Air」，預計在2027年第三季量產。這款裝置將比Vision Pro輕約40%，材質方面也改為塑膠與鎂合金取代原有的鈦合金與玻璃，整體更適合日常使用。儘管硬體規格有所調整，但仍搭載旗艦級iPhone處理器，並保留必要的感測器與體驗核心，預料會成為大眾化市場的關鍵產品。

而第二代Vision Pro也正在規劃中，預計於2028年下半年量產。這款新機將擁有嶄新的設計語言，並導入接近Mac等級的高效能處理器，預期在效能、舒適度與重量方面都有明顯改善，並有望以更親民的價格推出，藉此擴大使用族群。

Apple 智能眼鏡

除了Vision系列，Apple也正積極投入智能眼鏡的開發，準備與Meta、Rayban等品牌一較高下。首款真正意義上的Apple Glasses，預計將在2027年第二季開始量產，出貨量可能達到300萬至500萬台。Apple Glasses將具備語音控制、手勢辨識、拍照與錄影功能，甚至搭載AI感知系統與聲音輔助，讓用家能在不觸碰裝置的情況下輕鬆操作。

值得注意的是，Apple Glasses 將是完全獨立於 Vision Pro 的產品線，專注於日常用途，而非沉浸式體驗。郭明錤指出，Apple還有兩款內建顯示器的 XR 智慧眼鏡正在研發中，其中之一預計2028年量產，採用波導與矽基液晶技術（LCOS）實現透明顯示效果，也將支援手勢與語音操作。此外，另一款同樣具備顯示功能的眼鏡雖未公開細節，但仍在規劃中，足見Apple對這一領域的佈局遠不止表面所見。

報告中還提到，Apple原本正在開發一款以 Mac 或 iPhone 為核心、透過有線方式傳輸畫面的顯示配件裝置，但由於重量與舒適度尚未達標，目前已暫時中止進度。該裝置採用鳥浴鏡（Birdbath）光學技術，原定於2026年第二季開始量產，但目前是否會重啟仍屬未知。

資料來源：9to5mac