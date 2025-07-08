Amazon Prime Day 2025開始！Dyson家電最高75折　5070Ti減$1600

Amazon Prime Day 優惠｜Amazon Prime Day 再度回歸，今年將活動時間延長至整整四天，自 7 月 11 日凌晨 0 時起至 7 月 14 日晚上 11 時 59 分止推出優惠。更令人興奮的是，從 7 月 8 日起已提前展開為期三天的「先行優惠」，讓用戶能搶先以折扣價購得部分熱門商品。



要參與Amazon Prime Day，基本門檻是成為 Amazon Prime 會員。可以優先參與 Prime Day 購物活動，更提供免費送貨、專屬折扣，以及 Prime Video、Prime Music 等多項影音娛樂功能。首次申請的用戶更可享有 30 天免費試用，在體驗完整會員福利的同時，無需立即付費。

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回到最關注的折扣商品方面，今年 Amazon 將焦點放在科技產品、家居電器、美容儀器及生活用品等多個領域。首先值得留意的是 Apple、Samsung 等大牌手機、平板與耳機系列出現罕見價格優惠。例如 iPad Air、AirPods Pro 第二代、以及 Galaxy Z Flip 系列產品，皆在首波先行優惠中出現 15% 至 25% 的折扣。

Amazon Prime Day 抵買產品推介

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Amazon免運費

美國和日本 Amazon 提供香港免運費服務，只要進入 Amazon 官網，把收貨地區設定成香港（Deliver to Hong Kong），在首頁就能見到有關香港免運費的詳情。只要在貨品中看到「Amazonグローバル送料無料」（國際免運費），或「FREE Shipping to Hong Kong」，則有免運費服務。日本 Amazon 免運費到香港，需要消費滿 12,000 日圓；美國 Amazon 則需要費滿 49 美元。