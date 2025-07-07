羅馬仕召回行動電源只賠$5？羅馬仕咁解釋　並公開電池自燃原因

近期，知名行動電源品牌羅馬仕因行動電源存在自燃風險而展開大規模召回行動，卻因補償方式及客服應對引起大量用家不滿，風波持續在網上燃燒，竟然用官方教的方法報銷行動電源後，得到的只有$5賠償。



羅馬仕與另一品牌安克（Anker）一同宣布召回超過120萬台充電寶，調查後發現因內部電芯在製造過程中混入金屬異物，造成使用後可能過熱甚至起火。中國市場監管總局也證實了這一點，指出召回是基於「產品存在嚴重安全隱患」的前提，民航局更進一步規定召回型號禁止上機，並強調未取得3C認證的行動電源不得隨身攜帶登機。

由於召回遇到運輸時的安全問題，羅馬仕作出新的政策，讓用家自行進行「無害化處理」。簡而言之，用家需將問題行動電源浸泡於鹽水中24小時，以達到失效目的，並拍攝過程照片或影片提交客服進行登記。完成後，用家理應獲得退款。然而，該處理流程卻意外引爆另一波爭議。

不少用家在網上爆料，稱在照指示完成泡鹽水處理後，客服告知「只能補償5元人民幣」。也有用家指出，影片與資料上傳後，客服便音訊全無，或系統直接顯示「店鋪保證金不足，暫時無法退款」。

羅馬仕於7月5日主動聯絡部分消費者澄清，指先前表示只能補償5元的客服是一名剛入職的新員工，因培訓不足未能正確理解公司政策。實際上，5元為額外慰問金，用家最終仍可獲得原價退款。官方也強調目前處理工作已移交至專業客服團隊，後續將加快速度並確保每位完成程序的用家都能獲得合理補償。

Anker 召回的行動電源型號：

A1642、A1647、A1652、A1680、A1681、A1689與A1257



羅馬仕召回的行動電源型號：

PAC20-272﹑PAC20-392﹑PLT20A

